Ist die Mona Lisa von Leonardo da Vinci ein Mann oder eine Frau?

Dr. Michael Petery geht dieser Frage in der neuen Ausstellung "Männer in Frauenkleidern - Fetischismus in der Kunst" nach. Er zeigt Bilder von Peter Paul Rubens, Leonardo da Vinci und anderen Künstlern, auf deren Bildern Männer in Frauenkleidern zu sehen sind. Manche Kunsthistoriker vermuten, dass auch die Mona Lisa eigentlich ein Mann-Portrait ist. Die Ähnlichkeit der Mona Lisa mit dem Bild von Leonardo da Vincis "Johannes der Täufer" ist verblüffend. In der Kunst ist der Fetischismus ein beliebtes Reizthema. Viele Künstler haben das Thema auf ihren Bildern behandelt. Die Freidenker Galerie zeigt in dieser neuen Ausstellung einige Beispiele. Von der Leselupen-Redaktion erhielt diese Online-Galerie das Lob "Ausgezeichnete Literatur-Webseite". Der Besuch lohnt sich! Hier die neue Ausstellung "Männer in Frauenkleidern - Fetischismus in der Kunst"



Bildinformation: Mona Lisa - Leonardo da Vinci