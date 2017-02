(fair-NEWS)

Düsseldorf, 24. Februar 2017. Der Countdown für die weltgrößte Tourismusmesse – der ITB in Berlin – läuft. Auch der Düsseldorfer Pauschalreiseveranstalter Anex Tour wird sich in diesem Jahr zum ersten Mal unter die rund 10.000 Aussteller mischen und sich mit einem prominenten zweistöckigen Messestand dem Fachpublikum als auch den Privatbesuchern präsentieren.„Wir freuen uns schon sehr auf unseren ersten ITB-Auftritt“, so Hakan Bakar, Geschäftsführer von Anex Tour. „Mit unserem offenen Standkonzept laden wir die Messebesucher ein, mehr über uns und unsere Produkte zu erfahren. Dabei stehen wir unseren Gästen gerne Rede und Antwort.“Für Fachbesucher aus Reisebüros lohnt sich der Besuch des Messestands von Anex Tour (Halle 25, Stand 142) besonders: Expedienten können sich hier für die Tombola des Reiseveranstalters qualifizieren. Als Gewinn lockt ein einwöchiger Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel Baobab Lopesan auf Gran Canaria inklusive Frühstück und Flug für zwei Personen ab Berlin Schönefeld. Der oder die glückliche Gewinner/in wird am Sonntagabend am Stand gezogen, die Benachrichtigung erfolgt im Anschluss.



Bildinformation: Anex Tour bereitet sich auf ersten ITB-Auftritt vor