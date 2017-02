3. Altstadt-Basar (Brandenburg/Havel)

(fair-NEWS)

Der - in der und besonders für die historische Altstadt Brandenburgs engagierte - Verein „Die Altstädter e. V.“ lädt am Sonntag den 18. März 2017 in der Zeit zwischen 10 Uhr und 16 Uhr wieder zum beliebten Altstadt-Basar ins Bürgerhaus Altstadt in der Bäckerstraße 14 ein.Bereits zum dritten Mal organisiert Andreas von Wertheim als Vereinsmitglied diesen besonderen Floh- u. Trödelmarkt zur Belebung der Brandenburger Altstadt im Bürgerhaus, dem ältesten Fachwerkhaus der Mark Brandenburg, dessen ältester Gebäudeteil bis zurück auf das Jahr 1408 geht.Es ist ein ganz besonderer Ort, der heute für viele verschiedene Veranstaltungen Raum und Platz bietet, denn die Altstädter als Verein halten „ihr“ Haus mit ihren vielfältigen Aktivitäten über das ganze Jahr lebendig und bieten interessierten Besuchern immer wieder ein buntes und tolles Programm. So war Anfang Februar beispielsweise das Brandenburger „Trio S“ zu einem Heimspiel mit grandioser Percussion-Performance zu Gast und gab sich die Ehre vor einem vollen Saal zu spielen. Nach dem Altstadt-Basar am 18. März gibt es direkt zu Anfang April einen ganztägigen Brau- u. Backtag (01.04.) und ein Bierseminar (02.04). Eine Woche darauf wird eine neue Tradition im Bürgerhaus Einzug finden, der 1. Frauen-Kleidermarkt (08.04.) von Frauen für Frauen. Und kurz darauf beehrt Bastian Bandt das Bürgerhaus in der Altstadt beim Liedermacherabend (22.04.).Nach diesem kleinen Ausblick zurück zum Altstadt-Basar, dessen Anliegen es nicht ist, einfach nur einen Raum in Manier eines herkömmlichen Floh- u. Trödelmarktes zum Trödeln, Feilschen und Stöbern zu bieten. Der Basar in der historischen Altstadt Brandenburgs ist etwas besonderes. Er ist ein Treffpunkt zum Austausch. Und zwar nicht nur für Waren und Geld, sondern vielmehr ein Ort der den Teilnehmern und Besuchern Platz bietet sich näher zu kommen, um Gedanken und Ideen auszutauschen, von dem die Menschen gegenseitig profitieren können, zum Wohle der Gesellschaft. Ein Treffpunkt für Jung und Alt für ungezwungene Gespräche, an dem neue Ideen geboren werden. Ein Ort des Stadtlebens.Entstanden ist die Idee zum Altstadt-Basar nachdem sich Andreas von Wertheim seit April 2014 seinem abenteuerlichen Vorhaben verschrieben hat, zu Fuß und ohne Geld eine Pilgerreise über 13.000 Kilometer von Deutschland nach Tibet unter dem Slogan „ON FOOT TO TIBET“ (siehe auch: www.facebook.com/zufussnachtibet) anzutreten, bei dem er alles hinter sich lassen wird und daher dringend „ausmisten“ muss, bevor er im März 2019 zu seinem Abenteuer aufbricht, und hierzu auch seine Wohnung aufgeben wird.Doch sollte es auch nicht einfach ein Verkauf seines Hab und Gutes sein, sondern er wollte dies mit einem guten Zweck verbinden. Als Vereinsmitglied des selbstlos tätigen und gemeinnützigen Vereins „Die Altstädter e. V.“ lag es nicht fern dies mit einem Floh- u. Trödelmarkt zu erreichen. Denn der Erlös aus den auf freiwilliger Spendenbasis erhobenen Standgebühren kommt jedes Mal dem Verein zugute, welcher hiermit seine herausragende Arbeit und seine zahlreichen Aktivitäten - wie z. B. das Rolandspectaculum, das Höfefest, das Jazzfest, ect. - fördern kann.Rund 25 interessierten Teilnehmern bietet der Altstadt-Basar im Bürgerhaus Altstadt in der Bäckerstraße 14 im Innenbereich und auf dem Hof Platz, der beim ersten Basar im Juli 2016 voll ausgebucht war. Ebenso herrscht ein reges Besucherinteresse, so dass sich „Die Altstädter“ im Dezember 2016 entschlossen haben den Basar regelmäßig vier mal im Jahr stattfinden zu lassen.Auftakt in diesem Jahr ist der 3. Altstadt-Basar am Sonntag den 18. März. Die nächsten Basare finden am 27. Mai, am 22. Juli und am 23. September diesen Jahres, jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr, im Bürgerhaus Altstadt statt.Mehr über den Altstadt-Basar findet man im Internet auf Facebook unter:https://www.facebook.com/Altstadt.BasarWeitere Informationen und Anmeldungen zum Altstadt-Basar sind telefonisch unter 0179-5544884, sowie per E-Mail über von.wertheim@gmx.de möglich.Anmeldeschluss ist der 07. März 2017---Anlagen im Anhang: Fotos (c) Andreas von Wertheim---Die Altstädter e. V.Bürgerhaus AltstadtBäckerstraße 1414770 Brandenburg an der HavelE: kontakt@diealtstaedter.deT: 03381-269114W: www.branednburg-altstadt.de



Bildinformation: Andreas von Wertheim