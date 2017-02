Urlaub im Sankt Martin Hotel Martinerhof

(fair-NEWS)

Das Passeiertal Südtirol erlebenNeben seinem Ruf als idealer Ort für Sport und Freizeit, ist das Passeiertal Südtirol auch perfekt, um seine Seele einmal ausgiebig baumeln zu lassen. Die atemberaubende Naturlandschaft und das Alpenpanorama lassen Sie entspannen. Klare Bergluft kann an jedem Tag im Jahr genossen werden und lässt jeden den Alltagsstress vergessen.Aktiv in St. Martin im PasseiertalWer das Passeiertal sportlich erkunden möchte, hat hier eine große Auswahl. Neben dem klassischen Wandern auf einem der vielen bestens ausgebauten Wanderwegen, ist auch das Mountainbike sehr beliebt. Für den besonderen Adrenalinkick ist auch das Motorradfahren möglich. Im Winter ist das Passeiertal natürlich prädestiniert für das Skifahren. Zahlreiche bestens präparierte Pisten sind vorhanden, um für jeden Besucher die ideale Schwierigkeitsstufe zu finden, sodass jeder auf seine Kosten kommt. Wer sich auf den Skiern nicht sicher fühlt, hat die Möglichkeit, das Rodeln, Winterwandern oder den Eissport für sich zu entdecken.Der ideale Rückzugsort im 3 Sterne Hotel SüdtirolDas Hotel Martinerhof verfügt neben den 27 bestens ausgestatteten Zimmern auch über einen Erlebnis-Weinkeller, sowie ein Restaurant mit Pizzeria. Eine Führung durch die Weinkellerei ist ideal für eine Gruppenreise, aber auch für jeden, der sich für die Tradition der Weinherstellung interessiert. Die Besonderheit des St. Martin Hotel ist eindeutig seine angeschlossene Brauerei, was es zum ersten Brauhotel in der Region macht. Auch hier können Führungen gebucht werden, um in die Kunst des Bierbrauens eingeführt zu werden.Weitere Informationen sind auf der Homepage des Hotel Martinerhof unter www.martinerhof.it zu finden.