Enterprise Reporting macht Business Intelligence übersichtlicher

(fair-NEWS) Konstanz, 13.02.2017 – combit aus Konstanz hat den combit Report Server 4 released. Die vierte Version der Business Intelligence Lösung enthält neue Features, die das Enterprise Reporting noch intuitiver und effizienter machen sollen. Darunter sind Drilldown Reporting, neue Charts, zahlreiche Verbesserungen in der Kreuztabelle und zusätzlich neue Barcodes. Weitere clevere Details runden den Ad-hoc-Designer ab.



Mit Drilldown Reporting konnte combit einen oft geäußerten Kundenwunsch realisieren. „In großen Datenbeständen findet so jeder Anwender schnell die gewünschte Information“, erklärt Report Server Entwicklungsleiter Alexander Horak. Beim Erstellen von Berichten mit dem Designer profitieren Anwender davon, in Tabellen Gruppen/Daten zusammenhalten zu können. Umbrüche mitten in Tabellen werden damit vermieden. Favoriten bei Eigenschaften sorgen für eine bessere Übersicht. Die Neuerungen machen auch die Kreuztabelle umfassender. Mehrere Ergebniszellen und Querverweise geben den Anwendern die Freiheit, alles Wichtige berechnen zu können. Ausklappbare Bereiche und automatisches Auffüllen fehlender Daten bringen mehr Übersicht und erleichtern die Datenanalyse. Neben den neuen Diagrammen Netz/Radar und Treemap lassen sich auch die meisten anderen Diagramme nach dem Ergebniswert sortieren.



„Der Ad-hoc-Designer wurde bewusst einfach gehalten, um die Benutzer so intuitiv wie möglich durch die Erstellung von Reports zu führen“, erläutert Alexander Horak. „Durch die neueste Überarbeitung ist er jetzt die perfekte Alternative zum mächtigen Report Designer.“ Für komplexere Aufgaben können Benutzer natürlich jederzeit in den umfangreichen Report Server Designer wechseln. Dieser basiert auf dem vielfach ausgezeichneten und weltweit eingesetzten Report Designer combit List & Label.



Der combit Report Server ist in drei Editionen ab 2915,50 EUR (inkl. MwSt.) erhältlich und besteht in der Professional und Enterprise Edition aus einer Serverlizenz inklusive 5 Benutzern. Die Ultimate Edition ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern. Die Subscription umfasst Service Packs, unterjährige Feature-Updates sowie Updates auf Hauptversionen und eine Support-Flatrate. Eine kostenlose Online Demo sowie eine voll funktionsfähige Trial stehen zum Test bereit:



https://www.combit.net/enterprise-reporting/online-demo/



Highlights des combit Report Server 4



Drilldown



Per Drilldown können die Anwender sich quasi durch hierarchische Daten „hindurchbohren“. Im Designer klickt man z.B. auf eine Tabellenspalte und konfiguriert den Drilldown-Bericht. Der neue Bericht wird automatisch in der Datenbank gespeichert. In der Vorschau klickt man einfach auf die Verknüpfung, um den Drilldown-Bericht zu erhalten. Selbst bei großen und unübersichtlichen Datenbeständen findet so jeder schnell die gewünschte Information.



Berichtsabschnitte



Mit der Funktion "Berichtsabschnitte" können Berichte übersichtlich gegliedert werden, indem ein Inhaltsverzeichnis oder Index hinzugefügt wird. Alle erzeugten Unterprojekte der Berichtsvorlage werden ebenfalls automatisch gespeichert.



Radar Charts



Zum Visualisieren von Verhältnissen zwischen verschiedenen Kategorien stehen nun Radar Charts zur Verfügung. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig: Es gibt Linien oder Flächen, einfach oder gestapelt. Selbst verdeckte Flächen lassen sich durch den Umriss darstellen.







Treemap Charts



Größen- und Mengenverhältnisse zwischen verschiedenen Werten können nun in Treemap Charts durch ineinander verschachtelte Rechtecke dargestellt werden. Die Fläche der Rechtecke erscheint proportional zur Größe der darzustellenden Dateneinheit.







Verbesserungen an der Kreuztabelle



Mit Version 4 erhält die Kreuztabelle weitere umfangreiche Funktionen. Durch mehrere Ergebniszellen können z.B. ganz unterschiedliche Dimensionen der Daten wie Stückzahl und parallel dazu Umsatz pro Quartal und Kunde dargestellt werden. Ausklappbare Bereiche oder Querverweise steigern die Lesbarkeit und den Informationswert der Tabellen.



Verbesserung in der Tabelle



Tabellen/Untertabellen profitieren durch die „Gruppe/Daten zusammenhalten“-Funktion, die unerwünschtes Trennen der Daten bei einem Seitenumbruch vermeidet.



Favoriten bei Eigenschaften im Designer



Durch Favoriten bei den Eigenschaften im mächtigen Report Designer lassen sich seltener verwendete Eigenschaften ausblenden bzw. wichtige hervorheben. Die Arbeitsoberfläche bleibt so aufgeräumt und übersichtlich.



Berichtsparameter auch bei Etiketten und Karteikarten



Mit Berichtsparametern kann man direkt in der Vorschau filtern und die angezeigten Daten interaktiv auf die benötigten Informationen beschränken. Mit wenigen Klicks kann man so beispielsweise Etiketten für Sendungen in ein bestimmtes Land drucken. Oder es lassen sich Umsätze für ein gewünschtes Absatzgebiet anzeigen und auswerten.



Ad-hoc-Designer



Unabhängig vom Report Server Designer erstellen Anwender mit dem Ad-hoc-Designer einfache Tabellen und Diagramme. Für komplexere Aufgaben kann man jederzeit in den mächtigen Report Server Designer wechseln. Mit Version 4 bekommt der Ad-hoc-Designer im Report Server neue Features. Die Basistabelle ist jetzt nachträglich änderbar. Die Seitenzahl in der Fußleiste verfügt über verschiedene Formate. Und bei Charts kann man nun die Achsenbeschriftung wählen.



Neue Barcodes



MicroPDF417 und Codablock F erweitern die Barcodepalette im Report Server 4. Codablock F basiert auf der Struktur des Code128 und wird häufig zur Kennzeichnung von Blutkonserven verwendet.



Kurzbeschreibung



Browser-basiert, "out of the box" und intuitiv zu bedienen, so präsentiert der combit Report Server alle Unternehmensdaten. Auf Basis der preisgekrönten combit List & Label Technologie verfügt er über einen mächtigen Berichtsdesigner. In drei Editionen erhältlich, ist der Report Server durch Lastverteilung auf Worker Services und das flexible Lizenzmodell nahezu unbegrenzt skalierbar. Der combit Report Server ist ab 2915,50 EUR (inkl. MwSt.) erhältlich. Die Subscription umfasst Service Packs, unterjährige Feature-Updates sowie Updates auf Hauptversionen und eine Support-Flatrate. Eine kostenlose Online Demo sowie eine voll funktionsfähige Trial stehen zum Test bereit:



