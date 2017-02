ShowStoppers-Presseveranstaltung beim Mobile World Congress: Parallels RAS auf Microsoft Azure bietet Vereinfachung der IT-Umgebung, mehr Mobilität und höhere Produktivität

(fair-NEWS)

Barcelona, Spanien – 27. Februar 2017 – Der Parallels Remote Application Server (RAS) (www.parallels.com/ras) ist jetzt im Microsoft Azure Marketplace verfügbar. Mit der dort abrufbaren vorkonfigurierten Testversion können IT-Entscheidungsträger, die bereits mit Azure arbeiten, sich selbst davon überzeugen, wie Parallels RAS die IT-Kosten um bis zu 60 Prozent senkt, das Einrichten virtueller Desktops beschleunigt und die Komplexität für kleine bis mittelgroße Unternehmen (KMU) verringern kann.„Microsoft Azure ermöglicht weitere Kostenersparnisse und Vereinfachungen für unsere Lösung. Kleine bis mittelgroße Unternehmen können die Installation von Parallels RAS und den Einsatz von virtuellen Desktops und Apps überall auf der Welt in Rekordzeit durchführen. Hierdurch kommen IT-Administratoren und Endanwender in den Genuss der Unkompliziertheit und Leistungsfähigkeit der neuesten mobilen Produktivitätstools, die zu ihren Budgets passen“, sagte Jack Zubarev, President von Parallels. „Parallels bietet neue Möglichkeiten für KMU-Anwender, für die es bisher wegen der Kosten und der Komplexität schwierig war, Virtual Client Computing (VCC)-Technologie einzuführen.“Parallels RAS fügt sich problemlos in die vorhandene Infrastruktur ein, um die Realisierung von virtuellen Desktops und Applikationen für die IT-Abteilungen und die Mitarbeiter zu vereinfachen, während gleichzeitig erhebliche Einsparungen bei den Kosten für Sicherheit, Management und Helpdesk erzielt werden. Parallels RAS Ist eine ganzheitliche Lösung mit integriertem Load-Balancing und ohne komplizierte Infrastruktur. Sie unterstützt PC, Mac, Chromebook, iOS, Android, Windows Phone, Linux, Raspberry Pi und alle anderen Geräte mit HTML5 Web-Browser, ohne dass sich die IT-Abteilung um diese Client-Geräte kümmern muss.„Mit Microsoft Azure konnten wir die Installation von Parallels RAS und den Einsatz von virtuellen Desktops und Applikationen auf allen unseren Geräten in weniger als zehn Minuten durchführen. Hierdurch können wir schnell austesten, wie unser Unternehmen von der Cloud als wichtigem und kostengünstigem Teil unserer IT-Infrastruktur profitieren kann“, sagte Rachad Ziadeh, Manager bei Techbulb (Katar).„In der heutigen mobilen Umgebung ist es für Unternehmen wichtig, über die richtige Cloud-Lösung für ihre geschäftlichen Anforderungen zu verfügen“, sagte Erin Chapple, General Manager, Windows Server bei Microsoft Corp. „Der neue Parallels Remote Application Server mit Azure stellt eine kostengünstige und einfache Lösung dar, mit der KMU-Anwender von der neuesten VCC-Technologie wie z. B. Windows Server 2016 profitieren können.“Das führende IT-Marktforschungsunternehmen IDC bezeichnete Parallels RAS in seinem Report „IDC MarketScape: Worldwide Virtual Client Computing Software Vendor Assessment“ (doc #US40700016, November 2016) kürzlich als „Major Player“.„Seine Unkompliziertheit ist eine der größten Stärken, die Parallels RAS für den Markt mitbringt“, heißt es dazu im IDC MarketScape-Report. „IDC erwartet, dass diese Eigenschaften von Parallels RAS – in Verbindung mit der Tatsache, dass die Kunden mit Parallels RAS vollfunktionale virtuelle Windows-Desktops unter Verwendung von Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer und VMware ESXi Hypervisoren realisieren können – der Firma Parallels eine gute Position für eine breite Markterschließung verschaffen, besonders im Bereich der kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die nicht über die Ressourcen verfügen, um die Kosten und die Komplexität hochentwickelter VDI-Konfigurationen und RDSH-Technologie zu stemmen.“Parallels RAS auf Azure wurde am 26. Februar bei der ShowStoppers Presseveranstaltung auf dem Mobile World Congress an der Universität Barcelona demonstriert. In praktischen Vorführungen wurde die einfache Handhabung der Lösung mit nativen Touch-Gesten auf iOS- und Android-Tablets und -Mobiltelefonen, Chromebook, PC- und Mac-Geräten sowie anderen Geräten mit HTML5-Browser veranschaulicht.Ein kostenloser Auszug aus dem IDC MarketScape-Report einschließlich der Teile „IDC Opinion“ und „Essential Buyer Guidance“ steht zum Download unter http://bit.ly/IDC-MarketScape-VIP zur Verfügung.Über IDC MarketScape: Der IDC MarketScape ist ein Modell zur Anbieteranalyse, das einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Anbietern im Bereich ITK (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt liefern soll. Die Untersuchungsmethodik nutzt ein strenges Bewertungsmodell auf der Basis qualitativer sowie quantitativer Kriterien. Das Ergebnis ist eine grafische Darstellung der Positionen der einzelnen Anbieter im untersuchten Markt. Der IDC MarketScape liefert einen klaren Analyserahmen, innerhalb dessen die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die Faktoren für den aktuellen und künftigen Markterfolg der ITK-Anbieter in aussagefähiger Weise gegenübergestellt werden können. Dieser Rahmen bietet Technologie-Einkäufern auch eine umfassende Sicht auf die Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.Preis und VerfügbarkeitParallels bietet eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Parallels RAS mit vollem Funktionsumfang und mit Lizenzen für 25 gleichzeitig aktive Benutzer an, die unter www.parallels.com/ras verfügbar ist.Parallels RAS kostet 99,99 EUR pro Jahr und gleichzeitig aktivem Benutzer. Hierdurch steht eine Lösung mit geringen Anschaffungs-, Support- und Schulungskosten von Anfang an mit voller Funktionalität zur Verfügung, einschließlich eines integrierten Load Balancing und Support und zuzüglich der Kosten für die Azure-Infrastruktur. Parallels RAS ist online und bei autorisierten Händlern verfügbar, Bezugsquellen finden Sie unter www.parallels.com/ras.



Bildinformation: Logo Parallels