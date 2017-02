4* Hotel Liebe Sonne

(fair-NEWS)

Das 4 Sterne Hotel in SöldenDas 4 Sterne Haus Hotel Liebe Sonne in Sölden ist die perfekte Unterkunft für alle, die in ihrem Urlaub auf wirklich nichts verzichten möchten. Das Hotel besteht aus drei Häusern. Neben dem Haupthaus Liebe Sonne gehören auch noch die Sonnenvilla Anna sowie das Garni Sunshine dazu. Wer eine rustikale Zeitreise unternehmen möchte, ist in der Sonnenvilla Anna genau richtig. Möbel aus den 60er Jahren versprühen einen ganz besonderen Charme. So bietet das Hotel Liebe Sonne für jeden Anspruch genau das richtige Angebot und Zimmer. Gäste, die im Garni Sunshine und in der Sonnenvilla Anna untergebracht sind, können selbstverständlich auch alle Angebote im Hotel Liebe Sonne nutzen.Entspannen im Wellnesshotel in SöldenNeben den sportlichen Aktivitäten wie Ski- oder Snowboardfahren, Wandern oder Rodeln bietet das Hotel im Ötztal auch ein umfangreiches Wellnessangebot. Über ganze zwei Etagen erstreckt sich im Hotel Liebe Sonne der weitläufige Wellness- und Spabereich. Ein besonderes Highlight ist die 130m² große Terrasse. Außerdem werden Massagen, Beautybehandlungen, Whirlpool, verschiedenste Saunen und Dampfbäder sowie Hallenbad und Ruheraum geboten. Der vollkommenen Entspannung steht also nichts im Wege. Das geschulte Personal sorgt dafür, dass Sie so richtig die Seele baumeln lassen können.Ihr Ski Hotel in SöldenSölden gehört zu den bekanntesten Skigebieten weltweit. Das Hotel ist direkt an der Talstation der Giggijochbahn gelegen und bietet so einen unverbesserlichen Ausgangspunkt, um einen gelungenen Winterurlaub zu verbringen. Wer nach dem Skifahren noch etwas Apres Ski feiern möchte, kann dies im legendären Fire&Ice tun, welches direkt im Erdgeschoss des Garni Sunshine liegt. Auch weitere bekannte Lokalitäten sind in unmittelbarer Nähe zu erreichen.Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter www.liebesonne.at/