Deshalb mag ich Naruto nicht

Normalerweise wäre Hinata von Neji übel zugerichtet worden. Nachdem ihr Chakra von Neji versiegelt wurde, hätte sie ihre Niederlage anerkennen und aufgeben sollen. Doch Naruto stachelte sie weiter an.



Hier habe ich mir gedacht: „Hinata, du dummes Mädchen“, als sie hinausgetragen wurde sah sie, wie Naruto sie lobte, doch außer einen Typen zu beeindrucken hat sie überhaupt nichts bewiesen.



Auch in der weiteren Geschichte begibt sich Hinata immer wieder ungeachtet ihrer Kraft in Kämpfe, um Naruto zu beschützen. Ich glaube, wenn die Story des Animes ein bisschen länger gedauert hätte und ein bisschen realistischer wäre, wäre sie bestimmt im Kampf gestorben. Und wenn sie gestorben wäre, wessen Schuld wäre das gewesen?



Deshalb gefällt mir von den zwei erwähnten Jungs Neji besser. Naruto mag ich nicht.



Was ich am Anime aber überhaupt nicht mag, ist dessen Hauptfigur Naruto. Schon seit der Chu-Nin-Prüfung mag ich ihn nicht. Ich muss beim Kampf zwischen Neji und Hinata beginnen.