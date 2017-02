Essener BPO Spezialist unterstützt die Saarbrücker Lebenshilfe

(fair-NEWS)

Administraight aus Essen a. d. Ruhr, mittlerweile in Deutschland einer der führenden Anbieter im Bereich des sogenannten F&A Outsourcing (Finance & Accounting), betreut ab sofort die Lebenshilfe g GmbH aus Saarbrücken.Die Bundesvereinigung Lebenshilfe ist in 509 Orts- und Kreisvereinigungen und 16 Landesverbänden tätig. Sie unterstützt vornehmlich Menschen mit geistiger Behinderung, ihre individuellen Lebensentwürfe zu verwirklichen. Sie beraten und helfen Ratsuchenden, damit Wahlmöglichkeiten erfahrbar und selbstbestimmte Entscheidungsprozesse möglich werden. Die Lebenshilfe Saarbrücken ist seit mehr als 50 Jahren aktiv.Administraight unterstützt mittelständische und große sowie Non-Profit Unternehmen bei allen Herausforderungen in den Bereichen Accounting, Controlling und Personalmanagement.Administraight Geschäftsführer Dr. Axel Wullenkord zu dieser neuen Geschäftsverbindung:„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kundenkreis stetig erweitern dürfen. Es sind nicht nur die DAX Unternehmen oder mittelständisch orientierte Firmen, sondern auch gemeinnützige Unternehmen, die ihre Kosten und Effizienz im kaufmännischen Bereich täglich unter Beweis stellen müssen.“Das Essener Team rund um Axel Wullenkord arbeitet wie immer direkt mit der Software des Kunden. In diesem Fall ist es Datev, ein großer Vorteil für die Lebenshilfe, da so die Daten nicht wieder umständlich übergeben werden müssen und jederzeit von der Lebenshilfe einsehbar und abgerufen werden können.



