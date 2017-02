O’s Curry entwickelt den weltweit ersten Food-Truck-CHECK.

(fair-NEWS)

Jetzt kann online getestet werden, welcher Foodtruck am besten zu mir passt.Mit der Entwicklung des weltweit ersten »Online-Food-Truck-CHECK« bringt O’s Curry erneut ein absolutes Novum auf den Markt.„Wer vor dem Start mit einem Foodtruck steht, für den ergeben sich meist unendlich viele Fragen. Unser Foodtruck Check soll ein wenig Licht ins Dunkel bringen und zeigen, worauf man achten sollte. Übersichtlich und einfach aufgebaut, hat man mit wenigen Klicks einen Indikator für die wesentliche Frage im Streetfood-Business: Welcher Foodtruck passt am besten zu mir?“ so Michael Ollmann, Geschäftsführer von www.oscurry.de.„Mit unserem CHECK, haben wir es geschafft, die wesentlichsten der vielen Fragen so zu strukturie-ren, daß ein übersichtlicher Foodtruck-Vergleich entsteht. Dabei ist es uns gelungen einen universel-len Ansatz zu finden“.„O’s Curry profitiert vom stark wachsenden Streetfood-Business und ist bereits heute der Markführer im ultra-mobilen Food-Truck-Franchise.“„Unser Food Truck das » Freddymobil « bietet bisher nicht dagewesene Möglichkeiten bei sehr, sehr geringen Kosten – das macht den wohl kleinsten Truck für eine große Anhängerschaft so attrak-tiv.“ „Dabei ist » Freddy « völlig autark und kann aufgrund seiner Größe praktisch überall eingesetzt werden: Catering – wo der Kunde will - heißt hier das Zauberwort.“ „Zum Grillen braucht der Ultra-Truck weder Strom- noch einen Wasseranschluss und ist in weniger als 5 min » ready to grill « – und das an jedem beliebigen Ort.“O’s Curry versteht sich als moderner Innovator. Und das wichtigste ist - für die vielen komplizierten Fragen der Neueinsteiger hat O’s die Lösung: Beim O's Foodtruck Franchise System haben alle Part-ner einen persönlichen Ansprechpartner und Coach von Anfang an. O’s Curry bietet dabei auf Wunsch alles aus einer Hand, angefangen vom Foodtruck-Leasing, der Fahrzeug-Produktion sowie dem vol-len Support vergehen normalerweis nicht mehr als 8 Wochen bis zum Verkauf der ersten Currywürste, Burger und Pommes.CHECK: www.oscurry.de/check/foodtruck-check/UMSATZ-RECHNER: www.oscurry.de/rechner/food-truck-imbiss-umsatz/FOODTRUCK-LEASING: www.oscurry.de/imbisswagen-leasing/



