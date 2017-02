Hamburgs erste Indoor-Lifestlye-Messe – Die „Garden & Home“ erwartet nach sensationeller Nachfrage eine erfolgreiche Weltpremiere

(fair-NEWS)

Hamburg, Februar 2017Nur noch wenige Wochen bis zur Weltpremiere der ersten Indoor-Lifestyle-Messe im Alstertaler Einkaufzentrum! Mit der Garden & Home startet der Messeveranstalter UMEx am 17. und 18. März in eine innovative Eventreihe. Auf der Garden & Home präsentieren Aussteller in entspannter Shopping-Atmosphäre Neuheiten und Trends der kommenden Saison auf allen Gebieten des Lebens in Haus und Garten. Nach sensationell großer Nachfrage erwartet UMEx eine erfolgreiche Auftaktveranstaltung für das erste Messekonzept dieser Art und rechnet mit zahlreichen Besuchern für das Messe-Wochenende.Auf der Garden & Home sind alle Unternehmen aus den Bereichen Garten & Grill, Haus & Hof, Küche & Bad, TV & Hifi, aber auch Wohnen & Schlafen eingeladen, ihre Produkte und Dienstleistungen vor großem Publikum zu präsentieren. Das Alstertaler Einkaufzentrum bietet eine wettergeschützte Shopping-Umgebung, in der Produkt-Innovationen und -Trends in entspannter Atmosphäre vorstellt werden können. Die letzten verfügbaren Standflächen über das gesamte Wochenende in den hoch frequentierten Laufwegen des Centers sind für interessierte Aussteller ab 1000€ buchbar.Das Alstertaler Einkaufszentrum im Norden der Millionenstadt Hamburg zählt zu den größten Einkaufszentren im Norddeutschen Raum und ist somit eines der wichtigsten Einkaufsschwerpunkte der Region. Mit einem Einzugsgebiet von insgesamt 1,2 Millionen Menschen verzeichnet das AEZ an Wochenenden (Freitag und Samstag) eine durchschnittliche Besucherzahl von 45.000 Besuchern täglich. Das Center bietet somit nicht nur eine perfekte Anlaufstelle für Shopping-Begeisterte, sondern auch für Unternehmen, um eine optimale Platzierung auf hohem Niveau zu erreichen. Die Garden & Home bringt in Hamburgs beliebtestem Einkaufszentrum das Produkt zur Zielgruppe!Interessierte Aussteller können jetzt noch die letzte Chance nutzen und ihre Standfläche reservieren! Weitere Informationen zur Garden & Home Messe über den Anmelde-Button unter www.um-ex.com Pressekontaktrausch communications & prConrad Rausch | Hendrik MüllerDeichstraße 29 | 20459 HamburgFon 040 360 976 95E-mail: hendrik.mueller@rauschpr.com