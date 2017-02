Verbesserte Brustimplantate minimieren das Risiko

(fair-NEWS) Die Nachfrage für Brustvergrößerungen bzw. Brustoperationen steigt stetig. Der Wunsch nach einem perfekten ästhetischen Bild ist allgegenwärtig. Ein ganz besonderer Themenschwerpunkt bei Frauen sind die Brüste. Diese können unförmig, zu klein, zu groß sein oder nicht straff genug sitzen. Die Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters – doch ist es so, dass Frauen sich hierdurch sehr unwohl fühlen und ein Teil der Weiblichkeit fehlen würde. Dies kann auch eine starke Auswirkung auf das Selbstwertgefühl haben.



Aber nicht nur das persönliche Selbstwertgefühl ist ein ständiger Begleiter, sondern auch die Angst vor bestimmten Nachwirkungen der Brustoperationen. Wie auch bei jeder anderen Operation, sind auch diese operativen Eingriffe nicht ganz ohne Risiko.



Brustimplantate und mögliche Komplikationen



Nach einigen operativen Eingriffen an der Brust, bilden sich nach einiger Zeit Gewebeverhärtungen. Eine sogenannte Kapselfibrose. So lag die Rate bei den herkömmlichen Brustimplantaten bei ca. 19% innerhalb von 10 Jahren, so gibt es nun Grund zur Hoffnung.



Silikongel Brustimplantate, die mit Polyurethan beschichtet sind, sollen dieses Risiko stark minimieren. Diese Art der Brustimplantate gibt es schon seit ein paar Jahrzehnten, doch in der Vergangenheit mussten sich diese harte Kritik unterziehen. Alle Vorwürfe wurden jedoch ordentlich widerlegt. Im Laufe der Jahre hat der Hersteller die PU Brustimplantate verbessert und diese finden nun auch Anwendung in Plastisch- Ästhetischen Praxen. Doch nicht viele Chirurgen arbeiten ausschließlich mit den PU Brustimplantaten.



Die PU Implantate haben die Rate der Kapselfibrose innerhalb von 10 Jahren auf 1 Prozent minimiert. Ferner beschwört der Hersteller eine längere Beständigkeit und gibt hierauf, sowie auf die Bildung einer Kapselfibrose Garantien.



Wenn auch Sie sich für einen solchen Eingriff entscheiden möchten, dann sollten Sie sich von einem Arzt ausführlich und fachmännisch beraten lassen.