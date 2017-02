Princess Cruises weitet Japan-Angebot aus

(fair-NEWS)

München – Mit einem vergrößerten Angebot an Kreuzfahrten, neuen Routen sowie einer Verlängerung der Reisezeit von April bis Dezember geht die amerikanische Reederei Princess Cruises in ihre fünfte Japan-Asien-Saison.Insgesamt stehen ab sofort 63 Kreuzfahrten auf der in Japan gebauten Diamond Princess zur Auswahl ( www.princesscruises.de ). Dabei steuert das 2.670 Passagieren Platz bietende Schiff von Tokio und Kobe aus nicht nur sechs neue Häfen im Land der Morgenröte an. Auch Südkorea, Taiwan, China, Russland Hongkong sowie Vietnam finden sich auf dem Routenplan. Insgesamt werden 38 Destinationen in sieben verschiedenen Nationen besucht.Zu den Highlights an Land gehören nicht weniger als zwölf UNESCO Welterbestätten, wie die historischen Tempel und Schreine in Kyoto und Nara oder der bis 3.776 Meter aufragende Vulkankegel des Fuji, der höchste Berg Japans.Die zwischen vier und 23 Tage langen Fahrten offerieren aber auch Einblicke in die japanische Gartenbaukunst oder präsentieren aktuelle Festivals und Events. So führen drei Frühjahrs-Kreuzfahrten zu einigen der bekanntesten Kirschblütenanlagen wie dem Kenrokuen Garten in Kanazawa.Besucht werden aber auch die farbenfrohen Sommer-Festivals Nebuta in Aomori und Kanto in Akita. In beiden Städten erlauben besonders lange Liegezeiten im Hafen einen ausgiebigen Besuch der Festivitäten.Nicht fehlen dürfen im Angebot auch die beliebten See+Land-Rundreisen. Zwei Fahrten führen dabei zu den Sehenswürdigkeiten rund um Tokio und Kyoto.

Über Princess CruisesPrincess Cruises bietet mit 18 First-Class-Schiffen (inkl. der im Bau befindlichen Majestic Princess) Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die zuletzt 1,7 Mio. Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte besteht aus modernen Schiffen mit einer Kapazität zwischen 680 und 3.600 Gästen und steuert auf über 150 unterschiedlichen Routen 360 Häfen auf sieben Kontinenten an. Neben der im April 2017 zur Flotte stoßenden Majestic Princess ist für 2019, 2020 und 2022 die Indienststellung von drei weiteren Neubauten terminiert.



Bildinformation: Die Diamond Princess vor der Kulisse Hongkongs