Begleitprogramm zur Ausstellung „VorBILDER“ in Hannover

(fair-NEWS)

Am Mittwoch, 1. März 2017, lädt der Verein „Aktion Liebe Deinen Nächsten e.V.“ im Rahmen eines Aktionstages zur Foto-Wanderausstellung „VorBILDER“ zu drei kostenlosen Begleitveranstaltungen für Schüler, Studierende und Interessierte in die Ada und Theodor Lessing Volkshochschule Hannover ein. Mit Sportprofis und preisgekrönten Referenten eröffnen ein Gewaltpräventionsworkshop, ein Expertengespräch und eine Podiumsdiskussion vielfältige Perspektiven mit einer gemeinsamen Botschaft: Respekt gewinnt!Am Vormittag gestaltet Fair Play Preisträger Martin Rietsch alias Musiker 2schneidig von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr einen Workshop zur Gewaltprävention. Seit Jahren engagiert sich der Sänger und Rapper für Kinder und Jugendliche und gestaltet Projekte an Schulen in ganz Deutschland zur Sucht-, Gewalt- und Drogenprävention als auch zu den Themen Antirassismus und Integration.Von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr geben Professor Gunter A. Pilz und Filiz Koc in einem Expertengespräch Einblicke in persönliche Erfahrungen und Forschungsergebnisse zum Thema „Rassismus im Sport“. Professor Pilz ist u.a. Sportsoziologe, Vorsitzender des Netzwerks „Sport + Politik verein(t) gegen Rechtsextremismus – für Respekt und Achtung der Menschenwürde“, Universitätsdozent und TV-Experte. Die aus Hannover stammende Filiz Koc spielte in der türkischen Fußballnationalmannschaft und ist darüber hinaus ein Multitalent: ob als Model, Reporterin oder Schauspielerin.Zum Thema „In welcher Gesellschaft wollen wir leben? – vom Wert der Zivilcourage und Herausforderungen von Integration, erfolgreiche Beispiele“ diskutieren von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr Flavio Stückemann, Bintou Schmill und Mahmut Ataman. Basketballer Flavio Stückemann hat brasilianische Wurzeln und spielte bereits für das Deutsche Nationalteam. Die aus Togo stammende Boxerin im Welter- und Halbweltergewicht Bintou Schmill ist zweifache Europameisterin im Profiboxen. Mahmut Ataman ist türkischstämmiger Basketballmanager und trainierte in der ersten Liga. Sie alle haben auf ihren erfolgreichen sportlichen Wegen ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Integration und Diskriminierung gemacht.Die drei Begleitveranstaltungen am 1. März beleuchten das Ausstellungsthema aus facettenreichen Blickwinkeln. Die Foto-Wanderausstellung „VorBILDER“, die im Rahmen der Kampagne des Bundesinnenministeriums „Sport und Politik vereint gegen Rechtsextremismus“ entstanden ist, bildet Sportler und Politiker ab, die Gesicht zeigen gegen Fremdenfeindlichkeit. Zur Eröffnung der Foto-Wanderausstellung lud am Dienstag, 21. Februar 2017, der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil in die Ada und Theodor Lessing Volkshochschule Hannover. Nachdem die Ausstellung bereits an Standorten in ganz Deutschland Station gemacht hat, präsentiert die niedersächsische Staatskanzlei in Kooperation mit dem Verein „Aktion Liebe Deinen Nächsten e.V.“ die Ausstellung bis zum 2. März 2017 in Hannover.Vorbilder im Sport, in der Politik und in der Gesellschaft: Die Ausstellung zeigt beeindruckende Schwarz-weiß-Fotografien von Angelika und Bernd Kohlmeier mit Texten von Kathrin Gerlof. Entstanden sind die Fotos bei intensiven Gesprächen von 22 Sport- und Politikerpaaren, die sich auch mit einer gemeinsamen Aussage gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit positionieren. Zu den abgebildeten Persönlichkeiten gehören beispielsweise der noch amtierende Bundespräsident Joachim Gauck, Bundestrainer Joachim Löw, Fußballprofi Gerald Asamoah, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus uvm.



Bildinformation: Begleitprogramm zur Ausstellung „VorBILDER“ in Hannover