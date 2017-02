(fair-NEWS)

San José/Frankfurt am Main, 27. Februar 2017 – Das zentralamerikanische Land Costa Rica beglückwünscht US-Schauspielerin Emma Stone zum Oscar, der ihr in der gestrigen Nacht in Hollywood in der Kategorie „Beste Schauspielerin“ in der Musical-Romanze „La La Land“ verliehen wurde.In einem Interview im vergangen Jahr erzählte Stone, gerne einmal Costa Rica kennenzulernen. Erst am Donnerstag letzter Woche hatte der costa-ricanische Präsident Luis Guillermo Solís die US-Schauspielerin in sein Heimatland eingeladen. Eine charmante Einladung per Videobotschaft, die um die Welt ging: Am Flügel spielte er das Stück „City of Stars“, das sich durch die gesamte Musical-Romanze „La La Land“ zieht und lud Stone nach Costa Rica zum Feiern ein.



Bildinformation: Costa Rica gratuliert Emma Stone zum Oscar als beste Schauspielerin