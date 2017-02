Trauring-Portal Amodoro.de im neuen Look

(fair-NEWS) Seit dem 17.02.2017 ist ist die von kaliber5 CUSTOMMADE neu gestaltete Homepage Amodoro.de online. Die neue Website setzt auf ein modernes und zeitgemäßes Design und ist zusätzlich nun auch mobiloptimiert umgesetzt. So haben nun auch die zahlreichen Besucher mit mobilen Endgeräten die Möglichkeit alle Funktionen der Website zu nutzen.



Die Goldschmiede wurden gezielt in den Vordergrund platziert: So findet man bereits auf der Startseite Bilder der einzelnen Goldschmiede und kann sich in Galerien die Arbeiten von ihnen anschauen. Die einzelnen Fotos der handgefertigten Ringe sind direkt verlinkt mit dem Standortprofil des jeweiligen Juweliers.



Bei dem gesamten Entwicklungsprozess wurde besonders großer Wert auf die Bedienbarkeit (Usability) und die gesamte Benutzererfahrung (User Expirience) der Website gesetzt. Dazu wurden in einem aufwändigen Verfahren mittels Contextual Inquiry bereits ab den ersten Skizzen und Vor-Designphasen weit über einhundert Brautpaare in den Designprozess eingebunden und deren Feedback sofort mit in die aktuellen Entwürfe eingearbeitet. So konnten bereits im Vorfeld Hindernisse beseitigt und der gesamte Benutzerfluss auf hohe Abschlussquoten hin optimiert werden. So wurde zum Beispiel ein Schnell-Link am rechten Rand eingebunden, über den der User von überall mit nur einem Klick zum Konfigurator gelangt.