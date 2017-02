Neues aus Costa Rica im Februar 2017

(fair-NEWS)

Costa Rica auf der ITB Berlin 2017Costa Rica präsentiert sich vom 8. bis 12. März 2017 auf der ITB Berlin und informiert Besucher in Halle 22 b. an Stand 211 über das vielfältige touristische Angebot, die Entwicklung sowie neue Produkte des Landes. Partneraussteller sind neben der Tourismusbehörde, Instituto Costarricense de Turismo, 37 Leistungsträger aus den Bereichen Reiseveranstaltung, Hotellerie und Autovermietung. Am Mittwoch, dem 8. März, um 13 Uhr findet in Halle 5.3 eine Pressekonferenz zum Thema „Costa Rica – nachhaltig und vielfältig an 365 Tagen im Jahr“ für das Fachpublikum statt, um die touristische Entwicklung, Ziele und Strategien des weltweiten Vorreiters im nachhaltigen Öko-Tourismus sowie allgemeine Neuigkeiten des Landes vorzustellen. Besucher des mühevoll im Dschungel-Design dekorierten Costa Rica-Standes werden während der Messe mit zahlreichen ITB-Aktivitäten unterhalten, die ihnen Land und Leute näherbringen. Wer ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen möchte, sucht das costa-ricanische Tanzpaar auf, das in traditionellen Trachten für lateinamerikanische Atmosphäre sorgt; auch das traditionelle Kunsthandwerk der Gestaltung von Ochsenkarren, den sogenannten Carretas, mit bunten Motiven, können Interessierte bestaunen. Die kleinen Messegäste sollen ebenfalls nicht zu kurz kommen: Kinderschminken, Luftballon-Zauberei und zahlreiche Spiele stehen auf dem Programm. Nicht umsonst konnte Costa Rica im vergangenen Jahr den Titel für den besten ITB-Stand mit nach Hause nehmen.Alle ITB-Aktivitäten für Jung und Alt auf einen Blick:• Ganztägige Fotoaktion: Besucher schießen am Stand ihr individuelles Erinnerungsfoto aus Costa Rica zum Mitnehmen und Direktversenden von der Messe in die eigenen sozialen Netzwerke.• Folklore-Tanzaufführungen am Wochenende: Drei Mal pro Tag repräsentiert eine professionelle costa-ricanische Tanzgruppe Land und Leute mit lokaltypischer Musik und Folklore-Tänzen.• Kaffee-Degustation: Kaffeeliebhaber kommen in den Genuss von echtem costa-ricanischen Kaffee – zubereitet von einem professionellen Barista.• Kunsthandwerk: Interessierte schauen costa-ricanischen Künstlern beim Bemalen der landestypischen Ochsenkarren (carretas) über die Schulter. Die sog. Tradition „Boyeo y la Carreta“ (Der Hirtenjunge und der Ochsenkarren) wurde 2003 von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe ernannt.• Kinderschminken am Wochenende: Für die kleinen Besucher der Messe stehen Schminken, Spiele und Luftballon-Zauberei auf dem Programm.• Social Media: Über die digitalen Costa Rica-Kanäle Facebook, Twitter und Instagram (visitcostarica) erfahren Interessierte alle Neuigkeiten und bleiben immer auf dem Laufenden.• Pulpería – typisch costa-ricanisch: Besucher haben die Möglichkeit in einem costa-ricanischen „Tante-Emma-Laden“ zu stöbern und landestypische Produkte zu entdecken.• Süßer Pausensnack: Da werden Kindheitserinnerungen wach – Besucher freuen sich jeden Tag auf frisch zubereitete Zuckerwatte.Eine Übersicht aller Aussteller:1. Adobe Rent a Car2. Alamo Rent a Car3. Amadeus Travel Agency4. Amazilia Travel5. ARMOTOURS Touroperator6. Aventuras Tierra Verde7. Barceló Hotels8. Camino Travel & Premio Incentives9. Cinco Ceibas Rain Forest Reserve & Adventure Park10. Conselvatur / Selva Bananito Lodge11. Costa Rica Dream Travel12. Costa Rica Reps DMC S.A.13. Costa Rican Trails14. CRT Team DMC15. Destination Services Costa Rica16. Doubletree Resort by Hilton Central Pacific17. Eagle Travel18. Enchanting Hotels19. Ecole Travel20. Europcar Costa Rica21. Green Motion International22. Grupo Pachira – Tortuguero23. Hertz Rent a Car24. Hotel San Bada Resort & Spa25. Hotel Tryp San José Sabana26. Hotel y Club Punta Leona27. Finca Rosa Blanca Coffee Plantation Resort28. Il Viaggio Travel29. Imágenes Tropicales Travel Agency30. Marriot Hotels Resort of Costa Rica31. Round Trip Costa Rica DMC & Tour Operator32. Small Distinctive Hotels of Costa Rica33. Swiss Travel, Costa Rica34. Tabacón Thermal Resort & Spa35. Tango Mar Beachfront Boutique Hotel & Villas36. Travel Excellence37. LocalistaSpannende ITB-Termine und Diskussionsrunden auf einen Blick• 8. März, 13:00 – 13:45 Uhr, Pressekonferenzraum 1 der Medienhalle 5.3: Pressekonferenz „Costa Rica – nachhaltig und vielfältig an 365 Tagen im Jahr“ des ICT. Präsentation über die touristische Entwicklung und Ziele, die große Vielfalt an Produkten, das Erfolgskonzept des Ökotourismus, das Nachhaltigkeits-Zertifikat CST und die Prämierung mit dem Innovationspreis der Welttourismusorganisation. Außerdem wird das vielfältige Produktangebot an 365 Tagen im Jahr vorgestellt: authentische Erlebnisse im ganzen Land, die drei großen Naturphänomene zwischen Mai und Oktober, neue Tourismusregionen, einen bunt gefüllten Eventkalender sowie zahlreiche Neuigkeiten des Landes.• 9. März, 12:00 – 13:00 Uhr, Kongress Halle 7.3a, Saal Berlin 2: Teilnahme von Hans Pfister, President der Cayuga Hotel Collection Group, an der National Geographic World Legacy Awards Panel Discussion. Die costa-ricanische auf Nachhaltigkeit und Luxus spezialisierte Hotelgruppe ist in der Kategorie „Earth Changers“ nominiert. Die Gewinner werden bei der World Legacy Awards Ceremony um 16:00 Uhr am 8. März auf der ITB Berlin, Palais am Funkturm, bekannt gegeben.• 10. März, 15:45 – 16:30 Uhr, Halle 7.1a, Auditorium New York 3: Teilnahme von Alejandro Castro, Marketingdirektor des Costa Rica Tourism Boards, am ITB CSR Day auf dem ITB Berlin Kongress, Session „Luxustourismus morgen: Sterne am Türschild oder unter freiem Himmel?“ Begehrenswerte Tourismusangebote sind oftmals wenig nachhaltig. Luxus wird meist mit Überfluss und Opulenz verbunden. Das Luxusverständnis der globalen Avantgarde versöhnt sich jedoch mit dem Nachhaltigkeitskonzept. Moderne High End-Angebote sind gleichzeitig begehrlich, materiell spartanisch und authentisch. Lassen sich die Erfolgsrezepte auf den Volumenmarkt ausdehnen oder gelten hier auf Dauer klassische Marktgesetze?• 10. März, 16:30 – 17:00 Uhr, Halle 4.1b – Adventure Travel ∙ Responsible Tourism: Der Vortrag „Following the footprints of wildcats“ von Jürgen Stein, Direktor von Selva Bananito Lodge & Reserve, Costa Rica, gewährt Interessierten einen spannenden Einblick in ein außergewöhnliches Beispiel für gelungenen Öko-Tourismus.NEUIGKEITENNeues Kulturprojekt gestartet: „Un pueblo con color“Die Gemeinde Valverde Vega in der Provinz Alajuela in Costa Rica hat jüngst ein neues Gemeindeprojekt in Leben gerufen, mit dem Ziel, das kulturelle Erbe, Bräuche und Traditionen am Leben zu erhalten. Dazu zählt beispielsweise die Implementierung künstlerischer Designer in die touristischen Einzugsgebiete des Kantons. Die für Sarchí typische Malerei und Dekoration wird künftig die Wege zwischen dem Fluss Sarchí und dem Fluss Colorado – die Ruta Nacional 118 – schmücken. Als Motive werden die von der berühmten Ochsenkarren-Bemalung bekannten Elemente wie Landschaften, Aras, Tukane, tropische Blumen Kolibris und Schmetterlinge gewählt. Darüber hinaus werden Messeaktivitäten ausgerichtet, bei denen die Künstler dazu eingeladen sind, kreative Unterstützung zu leisten. Im Eventkalender stehen die „Feria Gastronómica-Artesanal“ (Gastronomie- und Kunsthandwerksmesse) vom 29. bis 30. April 2017, das „Festival Artesanal Apóstol Santiago“ (Festival des Kunsthandwerks Apóstol Santiago) vom 22. bis 25. Juli 2017 sowie die „Feria Navideña“ (Messe Navideña) an den Dezembertagen 2,3,9 und 10. Für die ökonomische und soziale Entwicklung der Region ist das Projekt von besonders großer Bedeutung.Hoch hinaus – Costa Rica Sky AdventuresAuf Abenteuerlustige wartet im „Herz Mittelamerikas“ eine Attraktion – Adrenalinkick garantiert: Der „Costa Rica Sky Adventures“ ist ein Kletterpark mit drei Standorten, der allen Besuchern eine Erfahrung in den Wipfeln des Nebelwaldes bietet. Bislang existieren drei Parks – „Monteverde Cloud Experience“ in Monteverde, Provinz Puntarenas, „Arenal Explosive“ im Außenbereich des Vulkans Arenal. Während der Tour erklimmen Abenteurer insgesamt acht Bäume, die eine Höhe zwischen acht und zwanzig Metern erreichen und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade darstellen. Das verwendete System bedarf keiner permanenten Konstruktion und kann somit sehr schnell und flexibel auf- und wieder abgebaut werden. Eine umweltfreundliche Methode auch für die Bäume – sie werden lediglich von Seilschlingen „umarmt“, an denen sich die Kletterer festhalten. Komplementiert wird das System durch ein automatisches Sicherheitssystem, was den Sportler jederzeit wieder nach unten befördern kann. Die 60-minütige Tour wird täglich zwischen 8 Uhr und 14 Uhr immer zur vollen Stunde angeboten. Im Park „Lagoona Adventures“ am Fuße des Vulkans Arenal freuen sich Besucher auf Ziplining, Hängebrücken und eine Tram. „Costa Rica Sky Adventures“ ist mit dem CST-Zertifizierungsprogramm für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Weitere Informationen stehen abrufbereit unter: skyadventures.travel/AUSZEICHNUNGEN UND PRÄMIERUNGEN in 2016Readers Digest wählt Costa Rica unter die zehn „Besten Tropischen Destinationen zur Vogelbeobachtung“Costa Rica ist der perfekte Ort für Vogelkundler und Hobbyornithologen – kaum ein anderes Fleckchen Erde bietet ein solches Farb-Kaleidoskop und tropische Schönheit. Große Teile des Landes stehen als Nationalpark unter Schutz und bieten somit optimale Lebensbedingungen für unsere gefiederten Zeitgenossen. Das Magazin Readers Digest hat Costa Rica auf Platz zwei der „Besten Tropischen Destinationen zur Vogelbeobachtung“ gewählt und empfiehlt einen Aufenthalt in der ersten „Vogellodge“ Zentralamerikas – Rancho Naturalista – nahe des Vulkans Turrialba gelegen. Ein wahres Eldorado für Vogelliebhaber, denn hunderte Vogelarten tummeln sich hier. Darüber hinaus sind Ornithologen die heißen Quellen im Tabacón Thermal Resort & Spa ans Herz zu legen – unweit des Arenal Nationalparks – wo professionelle Vogelbeobachtungstouren angeboten werden.Trip Advisor bestätigt: Die schönsten Strände sind in Costa RicaAn einem einsamen Strand dem Rauschen des Meeres lauschen? Sich vom tobenden Beach-Life mitreißen lassen? Oder nach der perfekten Welle jagen? Costa Rica hat sich der Vielseitigkeit verschrieben: sowohl Ruhesuchende als auch passionierte Wassersportler kommen hier voll auf ihre Kosten. Und: Abtauchen in der Karibik oder im Pazifik ist beides möglich und bedarf keiner langen Planung im Voraus, denn die beiden Küsten sind nur 320 Kilometer voneinander entfernt. Die weltweit größte Reise-Website Trip Advisor hat in 2016 Costa Ricas Strände zu eine der schönsten ernannt. So landet Manuel Antonio am Pazifik auf Platz 15 der Rangliste der besten Strände der Welt. In die Top Ten der attraktivsten zentralamerikanischen Strände schafften es Manuel Antonio (Platz zwei), Guiones in Nosara (Platz drei), Santa Teresa (Platz vier), Avellanas (Platz fünf) und Hermosa de Santa Teresa (Platz sechs).WOHLBEFINDENZwei costa-ricanische Unterkünfte von National Geographic ausgezeichnetZu Fundraising-Aktivitäten von National Geographic zählt unter anderem ein Service für Reisende, die auf der Suche nach den schönsten Hotels der Welt sind. Auf diese Liste haben es gleich zwei Resorts aus Costa Rica geschafft: Die Lapa Rios Eco Lodge auf der Osa-Halbinsel im Süden des Landes wurde von der Jury als Pionier im Ökotourismus sowie als Vorzeigebeispiel für nachhaltigen Tourismus beschrieben. Auch die Pacuare Lodge in Limón schaffte es unter die Auserwählten – dank der umweltfreundlichen Konstruktion ganz ohne Elektrizität wird der Besucher hier eins mit der Natur. Nicht zuletzt die Inszenierung im Landschaftsgefüge überzeugt. Weitere Informationen stehen abrufbereit unter: www.laparios.com/ und www.pacuarelodge.com/ Informationen unter: www.visitcostarica.com



Bildinformation: Neues aus Costa Rica im Februar 2017