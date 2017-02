Viel Wellness und Spaß in dem Hotel Seiser Alm

(fair-NEWS)

Das Seiser Alm Hotel mit dem besonderen AusblickWer auf der Suche nach Ruhe und Entspannung ist, sollte sich die Seiser Alm Hotels auf keinen Fall entgehen lassen. Neben dem 5 Sterne Seiser Alm Urthaler Hotel gibt es noch das 3 Sterne Hotel Seiser Alm Plaza. Mit einem tollen Ausblick auf die wuchtigen Berge Südtirols kann man in den Unterkünften die Seele baumeln lassen. Daneben gibt es neben den zahlreichen Freizeitaktivitäten vielseitige Wellnessangebote.Das Hotel Südtirol 5 Sterne bietet Freizeitspaß für die ganze FamilieNicht nur das Ambiente des Hotels Seiser Alm Urthaler ist eine Reise wert. Dank der tollen Natur und vielen Freizeitaktivitäten lässt sich ein Urlaub in Südtirol abwechslungsreich und vielseitig gestalten. Gerade die tollen Wanderwege, die durch die Natur in der Umgebung führen, lässt sich die Region auf viele Weisen erkunden, für Aktivurlauber bietet sich hier das Mountainbike an, denn auch Radwege erstrecken sich durch die Region. Kulturliebhaber können sich zudem auf zahlreiche Entdeckungen freuen, denn neben Museen gibt es auf den Wanderwegen traumhafte Schlösser und altehrwürdige Kirchen zu bestaunen.Im Wellnesshotel Südtirol 5 Sterne entspannenBeide Hotels verwöhnen Besucher nicht nur mit einem gemütlichen Ambiente, sondern auch mit vielseitigen Wellnessangeboten und kulinarischen Köstlichkeiten. Urlauber können es zum Beispiel in einer tollen Saunalandschaft nach einem aktiven Tag in der Natur gut gehen oder sich von Massagen und Beautybehandlungen verwöhnen lassen. Daneben sorgen eine ausgezeichnete Küche und ein gut gefüllter Weinkeller für das leibliche Wohl der Gäste, so dass ein Urlaub in Südtirol zu einem Erlebnis wird, an das man noch lange und gerne zurückblickt.Weitere Informationen sind auf der Homepage www.seiseralm.com/ zu entnehmen.