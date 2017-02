Urlaub in Montenegro für den gesunden Best-Ager

(fair-NEWS)

Winter ade – auf zum Frühling nach Ulcinj in das Hotel Montefila.Wo liegt Ulcinj? Wird man sich fragen. In Montenegro dem letzten Geheimnis Europas. Dort Urlaub verbringen? Die Antwort lautet : JA.Nach einem langen Winter wird nach Sonne und Wärme gelechzt. Das sind Wünsche, die jeder Best-Ager spätestens Anfang März hegt. Durch die grauen Tage, die Kälte ist die Gesundheit meist etwas angeschlagen und das Wohlbefinden lässt zu wünschen übrig.Der Best-Ager möchte aktiv und fit in den Frühling starten mit Wellness und Entspannung. Mehr noch: Er kann Gesundheits – und Wellnessurlaub im Hotel Montefila in Ulcinj zu traumhaft günstigen Preisen verbringen. Es ist eine Alternative zu einer Reise an die Nordsee oder Ostsee.Mit dem Hotel Montefila erlebt der Urlauber 50plus ein modernes, exklusives Hotel mit persönlicher Atmosphäre. Neuartige Zimmer und Apartments bieten einen komfortablen und behaglichen Aufenthalt.Die Lage des Hotels in der einzigartigen Stadt Ulcinj ist sondergleichen. Warum einzigartig? Der 13 km lange Strand verfügt mit feinstem Meeressand über besondere Eigenschaften.Der Ucinjer Sand ist bestens zur medizinischen Behandlung geeignet besonders bei den Bewegungsgliedern, der Wirbelsäule, bei Rheuma und Bandscheibenschäden, Ischialgie, Zuständen nach Verletzungen sowie Hauterkrankungen und Hautallergien. Viele Betroffene graben sich zur Linderung von Beschwerden selbst in den heißen Sand ein und bleiben bis zu mehrere Stunden darin liegen.Weitere Hinweise deuten auf eine stark lindernde Wirkung bei Erkrankungen des Darm-Traktes, vom Reizdarm bis hin zu chronisch- entzündlichen Darmkrankheiten wie Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn durch ausgegaste Sandbestandteile in der Luft hin.Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass Selbstheilungskräfte des Körpers und der Stoffwechsel aktiviert werden, chronische Entzündungen von innen heraus gebremst und das Immunsystem angeregt bzw. stabilisiert wird.Eine Expertise liegt vor und enthält alle relevanten und belegten Informationen.Zusätzlich ist die Ulcinjer Luft sehr jodhaltig und lindert die Beschwerden bei asthmatischen und bronchialen Erkrankungen.Ulcinj ist ökologisch rein. Mit der Lage des Hotels Montefila in dieser schönen kleinen Stadt mit einer wunderschönen Altstadt ist ein Urlaub für die Gesundheit einfach umsetzbar.Als exklusives Special im Hotel Montefila kann der Best-Ager vom 01. bis 30. April 2017 ein besonderes Angebot wahrnehmen.14 Tage Aufenthalt buchen und nur 11 Tage bezahlen. Buchbar sind auch 10 Tage für 8 Tage oder 7 Tage für 6 Tage. Direktflüge und Flüge mit Zwischenstopp zu den Flughäfen Podgorica und Tivat in Montenegro sowie Dubrovnik (Kroatien) und Tirana (Albanien) sind mehrmals pro Woche von Berlin, Memmingen (Allgäu), Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart möglich.Weitere Informationen für dieses besondere Angebot gibt es direkt auf der Webseite von www.Montefila.com



Bildinformation: (c) Montefila - Naturheilfaktoren in Ulcinj