Im Wanderhotel Europa einmal richtig ausspannen

Ein vollkommender Rundblick aus dem Hotel Seiser AlmDas Vitalpina Wanderhotel Europa regt zur Beruhigung und Entspannung an. Vom Gebäude aus überblickt man das fantastische Panorama Südtirols und hat ein anregendes Ambiente zur inspirativen Freizeitgestaltung. Neben verschiedenen Outdooraktivitäten sorgt das tolle Wellnessprogramm für abwechslungsreiche Momente in einem gelungenen Urlaub.Vom Wanderhotel ist alles schnell erreichbarWer von einem Urlaub ohne lange Fahrzeiten träumt, ist im Wanderhotel Europa genau richtig. Fast alle Ziele lassen sich bequem und unkompliziert erreichen, so dass abwechslungsreicher Freizeitspaß garantiert ist. Neben vielen Freizeitaktivitäten sorgt auch die Natur für viel Freude und Vielseitigkeit, so dass für jeden das passende Ziel dabei ist. So können Gäste entspannt die zahlreichen Wanderwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden begehen oder die spektakulären Klettersteigen erklimmen. Auch für Kulturbegeisterte hat die Region viel zu bieten, denn zahlreiche historische Burgen und Klöster prägen das Bild der Region. Zu guter Letzt sorgt die fantastische Küche des Hotels für wahre Gaumenfreuden bei Genussmenschen. Daneben werden Gäste von hochqualitativen Weinen und regionalen Köstlichkeiten verwöhnt, ein Urlaub im Wanderhotel Europa wird so zur wahren Gaumenfreude und bleibt danach noch lange in Erinnerung.Entspannung hat im Wanderhotel Südtirol oberste PrioritätDamit sich Urlauber vom hektischen Alltag erholen können, hat das 4 Sterne Wanderhotel Europa einige besondere Angebote bereitgestellt. So befinden sich neben Pools, einem Sauna- und einem Ruheberreich, Entspannungsmassagen und Gesundheitsbäder im Repertoire der hoteleigenen Wellnesslandschaft. Perfekt um sich nach einer ausgiebigen Wandertour zu erholen.Mehr Informationen über das Wanderhotel Europa sind auf der Homepage www.wanderhoteleuropa.com nachzulesen.