Erotische Paarmassagen – Das besondere Abenteuer für Experimentierfreudige

Egal ob junge Liebe oder ein über die Jahre eingespieltes Team, manchmal will man mit demPartner nur ein paar ruhige Minuten und Entspannung erleben. Für jede Beziehung ist es gut, einmal etwas Neues auszuprobieren. Viele Neugierige kombinieren daher Entspannung und knisternde Erotik zu einer Paarmassage. Hier kommen sich beide Partner auf eine andere Art und Weise näher, doch was sind Paarmassagen genau und warum erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit?Bei einer Paarmassage, bekommen Sie als Paar die Möglichkeit einer aufregenden Body to Body Massage mit einer atemberaubenden Massage-Lady. Hierbei darf jeder jeden anfassen, darüber sollten sich beide Partner vorab im klaren sein, dies setzt natürlich eine eifersuchtsfreie Beziehung voraus. Im Vordergrund steht bei der Paarmassage immer die Frau, es sei denn es wird von ihr ausdrücklich anders gewünscht. Sie wird als erstes verwöhnt und genießt die Berührungen von der Masseurin und gleichzeitig auch von Ihrem Partner. Spielzeuge sind bei Paarmassagen erwünscht, sollten aber aus Gründen der Hygiene selbst mitgebracht werden. Der Mann wird im Anschluss von der Masseurin entspannt. Besondere Wünsche können selbstverständlich vor Ort diskret mit der Masseurin besprochen werden. Nach der Paarmassage kann das Pärchen, gegen einen Aufpreis, noch in den Räumlichkeiten verweilen und die Zweisamkeit genießen.Sollten Sie dieses besondere Abenteuer wagen wollen, dann empfiehlt sich das Glamour Massage Studio in Frankfurt. Diese Massagelounge gilt als Perle des Rhein-Main Gebietes und ist überregional für ihre Servicequalität berühmt. Die Paarmassage dauert dort immer eine volle Stunde und kann für 160€ mit einer oder 260€ mit zwei Damen gebucht werden. Zusätzlich gibt es bei der Paarmassage ein Glas Sekt oder ein Bier gratis. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.glamour-massage-frankfurt.de/