Auf in die Welt: Messe am 11.03.2017 in Münster zeigt Wege zu Berufswahl, Studium, Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten

Berufswahl, Ausbildung, Studium und Auslandserfahrungen sind wichtige Themen für Schüler, Schulabsolventen und Abiturienten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung bietet mit der Informationsmesse "Auf in die Welt" persönliche Kontakte, Insider-Informationen und Stipendien. Oberbürgermeister Markus Lewe ist Schirmherr der Messe.Am 11. März 2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien zur Informationsmesse "Auf in die Welt" nach Münster ein. Bekannte Arbeitgeber und Hochschulen aus der Region beraten zu Ausbildungsmöglichkeiten und Karriere auf dem Weg in die Berufswelt. Anbieter von Auslandsprogrammen informieren über Schüleraustausch und Möglichkeiten nach der Schule wie Au Pair, Freiwilligendienste oder Work and Travel.Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Stipendien informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Auf in die Welt 2017" mit vielen Praxis-Tipps.Die Messe "Auf in die Welt" wird am 11.03.2017 von 10 bis 16 Uhr im Pascal-Gymnasium Münster, Uppenkampstiege 17, 48147 Münster geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Für die Messe gibt es die Ausstellerliste, Programm und weiteres Informationsmaterial hier: www.aufindiewelt.de



Bildinformation: Viel Interesse an Informationen für den Weg in die Welt (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)