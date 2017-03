Studien zu Ingwer bei Migräne

(fair-NEWS)

Ingwer wird vor allem in Asien nicht nur als Lebensmittel, sondern auch in der traditionellen Medizin genutzt. Ingwer hemmt in vitro und im Tierversuch die Enzyme COX-1 und COX-2 (1). Der Wirkmechanismus ist daher der gleiche wie bei den sog. NSARs / NSAIDs (Nicht-steroidale Antirheumatika), z.B. den bekannten Wirkstoffen Acetylsalicylsäure und Ibuprofen.Die Wirksamkeit von Ingwer gegen Schmerzen ist mittlerweile in vielen Studien untersucht worden, u.a. bei Knie-Arthrose (2) und bei Menstruationsschmerzen (3). Eine aktuelle Meta-Analyse (4) hat die vorhandenen Studien zum Thema Ingwer als Schmerzmittel systematisch untersucht auf Grundlage von 8 randomisierten, placebokontrollierten Doppelblindstudien über Ingwer als Schmerzmittel. Alle untersuchten Studien berichteten von einem guten Sicherheitsprofil von Ingwer, ohne Risiken für die Nieren, welches mit dem Einsatz von Nicht-steroidalen Antirheumatika verknüpft ist. Die Wirksamkeit war dagegen ähnlich den traditionellen Schmerzmitteln und abhängig von der verwendeten Dosis. Das Risiko einer Blutung war allerdings auch bei Ingwer erhöht. Patienten, welche Blutgerinnungshemmer einnehmen, sollten Ingwer deshalb nicht bzw. nur nach Rücksprache mit dem Arzt verwenden.Zum Einsatz von Ingwer bei Migräne gibt es dagegen erst wenige Studien. In einer Doppelblindstudie (5) mit 100 Teilnehmern mit Migränepatienten (ohne Aura) wurde Ingwer mit dem häufig eingesetzten Wirkstoff Sumatriptan verglichen. Im Ergebnis war die Effektivität der Behandlung mit Ingwer statistisch vergleichbar zu der Behandlung mit Sumatriptan. Als Dosis wurden 500-600mg Ingwerpulver alle 4 Stunden über 4 Tage verwendet.Ingwerpulver ist im Gewürzhandel erhältlich. Ingwer in Kapselform ist eine praktikable Alternative für die Anwendung im Alltag. Weitere Informationen zur Wirkung von Ingwer, u.a. eine umfangreiche aktuelle Studienrecherche, ist auf www.ingwer-kapseln.de zu finden.