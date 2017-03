domeba-Geschäftsführer Matthias Domes für Unternehmerpreis nominiert

(fair-NEWS)

Matthias Domes, Gründer und Geschäftsführer der domeba distribution GmbH, ist Nominierter für die Auszeichnung "Sachsens Unternehmer des Jahres 2017". Der Preis ehrt herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer, die in kleinen und mittständigen Firmen mit Kreativität, Idealismus und Mut zum Risiko für Arbeit und Wohlstand im Bundesland sorgen. Er wird bereits zum sechsten Mal infolge von einer Dresdner Kommunikationsagentur in Kooperation mit renommierten Medienhäusern vergeben.2016 neue Maßstäbe gesetztMatthias Domes setzte 2016 große Meilensteine: Um domeba zukunftsfähig auszurichten, stellte er über 20 neue Fachkräfte ein. Mittlerweile arbeiten über 40 Angestellte in drei Bürokomplexen. Mit ihrem Fachwissen sorgen sie beständig dafür, die innovativen Produkte und Dienstleistungen der domeba – unter anderem aus den Bereichen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit – noch bekannter zu machen.Für den gebürtigen Chemnitzer sind die domeba-Mitarbeiter die wichtigsten Rädchen im Gefüge. Aus diesem Grund legt der Unternehmer sehr viel Wert auf ein Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen, eine ausgeglichene Altersstruktur und die Zufriedenheit der fortlaufend wachsenden Belegschaft. Weiterbildungs- und Jobrotationswünsche werden gerne berücksichtigt. Flexible, familienfreundliche Arbeitszeitenregelungen und eine freie Entfaltung am Arbeitsplatz gehören zum Arbeitsalltag.Im Kerngeschäft veränderte Matthias Domes den Fokus deutlich: Zwar bleibt die HSQE Compliance-Management-Software iManSys das Hauptprodukt des Unternehmens, doch wurden weitreichende Compliance-Dienstleistungen zu einer neuen tragenden Säule.EU fördert domeba-InnovationsmanagerZudem verpflichtete der Geschäftsführer im Rahmen des Business Developments einen Innovationsmanager. Das Konzept dahinter überzeugte sogar die Europäische Union und den Freistaat Sachsen. Sie fördern Idee und Umsetzung durch Mittel des Europäischen Sozialfonds. Damit wurde aus einem Softwareunternehmen ein themenübergreifender Full-Service-Dienstleister im Bereich Compliance Management.Internationalisierung vorangetriebenNachdem das Unternehmen in den vergangenen Jahren seine internationalen Geschäftsbeziehungen innerhalb Europas stark ausgebaut hat, knüpfte Matthias Domes Ende 2016 Kontakte zu Unternehmen und Einrichtungen in den USA. 2017 wird die Internationalisierungsstrategie weiterentwickelt und über die Grenzen Europas hinweg konsequent umgesetzt.



Bildinformation: domeba-Geschäftsführer und Gründer Matthias Domes / Foto: Claudia Dumke