Maßgeschneiderte HMI Lösungen

Industrielle Monitore werden gerne als HMI Einheit zur Visualisierung oder zum Bedienen eingesetzt. Die Umgebungsbedingungen sind dabei häufig alles andere als ideal: Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub und direkte Sonneneinstrahlung machen eine industrielle Lösung erforderlich. Hierfür bietet ICP Deutschland seine bewährten DM-F Monitore an, die von Haus auf mit einer IP65 geschützter Displayfront in den zwei LCD-Touchvarianten resistiv und projektiv-kapazitiv verfügbar sind. Durch den Einbau in ein rundum IP65 geschütztes Aluminiumgehäuse und die Anbringung stehender und hängender Tragarmvarianten (IP54, dreh- und neigbar) mit innenliegender Kabelführung wird Ergonomie mit optimalem Schutz in rauer Umgebung verbunden. Im Gegensatz zu den vordefinierten Standardlösungen mit 15“-24“ Displaydiagonalen bilden die Gehäusevarianten „Customized“ und „Project“ eine maßgeschneiderte Lösung für den Anwender. Die „Customized“ Lösungen bieten vor allem zusätzliche Rückwandoptionen und eine individuelle Frontplattengestaltung durch mechanische Erweiterungen wie Taster oder herausgeführte Schnittstellen. Die „Project“ Gehäuse schaffen mitunter die größten Gestaltungsfreiräume. Sie werden für alle verfügbaren Displaygrößen (6,5“~24“) in kleinster Stückzahl millimetergenau gefertigt. Hierbei besteht freie Farbauswahl bei der Gehäusebeschichtung und der Frontplatte. ICP rundet das Angebot der Tragarm Monitore mit einem umfassenden Service von der Projektplanung inklusive CAD-Dateien über Musterlieferungen bis hin zur finalen Vormontage der Monitore im passenden Gehäuse ab.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkt als HTML: https://www.icp-deutschland.de/Industrie-PC/Panel-PC-Displays/Display/Tragarm-System-DM-F/ARM-DM-F15A-R.html Datenblatt: http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC001157/web/icp/ARM-datasheet-20161118.pdf



Bildinformation: ARM Serie – Individuelle Tragarm Monitore / ICP Deutschland GmbH