LinkDesk: Room Locator ermöglicht die automatisierte Steuerung von Smart-Home-Geräten in einzelnen Wohnräumen

Bamberg, 28. Februar 2017 – Mithilfe des intelligenten Bewegungsmelders Room Locator von LinkDesk werden Smart-Home-Geräte einfach durch Betreten oder Verlassen eines Raumes gesteuert. Per Bluetooth erkennt das Smartphone oder Tablet den Room Locator und löst daraufhin voreingestellte Aktionen aus. In Kombination mit der iOS-App „Devices“ lassen sich HomeKit-Geräte einfach verwalten, bequem miteinander vernetzen und simultan steuern. Dank IFTTT-Anbindung stehen zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten in Verbindung mit weiteren Smart-Home-Geräten und Onlinediensten zur Verfügung.Alle Fakten im Überblick:• Smarter Bewegungsmelder Room Locator ermöglicht eine automatisierte Steuerung von Smart-Home-Geräten beim Betreten und Verlassen eines Raumes• Smartphone oder Tablet erkennt den Room Locator per Bluetooth Smart und löst programmierte Aktionen aus• Verwaltung, Vernetzung und Steuerung von HomeKit-Geräten dank intuitiver App „Devices“ (ab iOS 9.0)• IFTTT-Anbindung ermöglicht eine Vernetzung mit weiteren Smart-Home-Produkten und Onlinediensten• Geeignet für Raumgrößen zwischen 10 und 40 Quadratmetern• Kompaktes Design: 5,1 Zentimeter Durchmesser und 1,2 Zentimeter Tiefe• Gewicht: 19 Gramm• Batteriebetrieben mit einer Lebensdauer von zwei Jahren• Lieferumfang: Room Locator inklusive Batterie• Der Room Locator ist ab sofort für 29,95 Euro im Fachhandel und online unter anderem bei Amazon erhältlichDer Raum als SteuerungseinheitFrüh morgens beim Betreten der Küche geht sofort das Licht an, die Heizung wird aufgedreht, das Radio schaltet sich ein und die Kaffeemaschine lässt bereits den Kaffee durchlaufen. Ein Szenario, das einfach durch einen unauffällig angebrachten Bewegungsmelder ausgelöst wird: Der Room Locator von LinkDesk ermöglicht in Kombination mit der iOS-App „Devices“ eine automatisierte Steuerung von HomeKit-Geräten für mehr Komfort in den eigenen vier Wänden. Beim Betreten erkennt das iPhone oder ein anderes Apple-Gerät per Bluetooth den smarten Bewegungsmelder und löst daraufhin programmierte Aktionen automatisch aus. Genauso einfach lässt sich festlegen, was beim Verlassen des Raumes passieren soll. Der Room Locator ist für Raumgrößen zwischen 10 und 40 Quadratmetern optimiert, ist batteriebetrieben und lässt sich dank einer mitgelieferten Klebescheibe an einer beliebigen Stelle im Zimmer anbringen.Intuitive App zur Bedienung von HomeKit-GerätenDie App „Devices“ von LinkDesk ist speziell für die Verwaltung und Steuerung von HomeKit-Geräten entwickelt worden und bietet eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche. HomeKit-fähige Lampen, Steckdosen, Heizungsregler und viele weitere Geräte lassen sich übersichtlich in Gruppen zusammenfassen und einzelnen Räumen zuordnen. Durch das Festlegen von Szenen werden die Aktivitäten dieser Geräte miteinander vernetzt und simultan gesteuert. Der Room Locator dient dabei als Auslöser für die jeweilige Szene. Um die Smart-Home-Aktivitäten optimal auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen, können weitere Einstellungen wie Uhrzeit oder der Zustand bestimmter Geräte als Bedingungen festgelegt werden. So wird das Licht beispielsweise nur dann eingeschaltet, wenn das Zimmer nach einer bestimmten Uhrzeit betreten wird. Oder die Babykamera wird beim Verlassen des Zimmers erst aktiviert, wenn das Nachtlicht an ist.IFTTT eröffnet weitere AnwendungsmöglichkeitenDank einer IFTTT-Anbindung ist der Room Locator nicht nur mit HomeKit-Produkten, sondern auch mit anderen Smart-Home-Geräten und Onlinediensten kombinierbar. Durch simple Wenn-Dann-Befehle verriegelt zum Beispiel das smarte Türschloss die Haustür, sobald der Eingangsbereich verlassen wird. Oder durch das Betreten und Verlassen des Arbeitszimmers lässt sich die Arbeitszeit automatisch in einem Dokument protokollieren und online ablegen.Verfügbarkeit und PreisDer Room Locator von LinkDesk ist ab sofort im Fachhandel und online unter anderem bei Amazon zu einem Preis von 29,95 Euro verfügbar. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner der Marke LinkDesk in Deutschland und Österreich.LinkDeskLinkDesk ist ein im Jahr 2014 gegründetes, zukunftsorientiertes Startup aus München. Das Unternehmen setzt sich zum Ziel, den Umgang mit modernen Smart-Home Technologien erheblich zu vereinfachen und dadurch eine besonders intuitive und alltagstaugliche Smart-Home-Nutzung zu ermöglichen. Die von dem jungen Entwicklerteam mit viel Liebe entworfenen Software und Hardwarelösungen bieten eine außerordentlich simple und herausragende User Experience.PressekontaktMarina LochPresse & PR0951/30900-713presse@soular.de



Bildinformation: ©Soular