freiRaum Self Storage schafft ab 1. März mehr Platz in Köln

(fair-NEWS)

Am 1. März 2017 ist in Köln Schluss mit Platzmangel zuhause oder im Büro. In der Boltensternstraße 157 in Köln eröffnet mit freiRaum ein modernes Self Storage Gebäude. Es bietet 240 sichere Lagerboxen für beinahe jeden Lagerbedarf.Köln, im Februar 2017– Von wegen: „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“. Am Aschermittwoch fängt alles erst an! freiRaum öffnet am 1. März 2017 seine Türen in der Boltensternstraße 157 in Köln. Das Self Storage Unternehmen bietet externe Abstellräume für alle, die dringend mehr Platz benötigen. Privatkunden und Gewerbetreibende finden in den rund 240 sicheren Lagerräumen viel Stauraum für alles, was im Büro, in der Werkstatt oder den eigenen vier Wänden keinen Platz hat.freiRaum Inhaber Adolf-Martin Dirichs und seine Frau, Storemanagerin Anna Dirichs, freuen sich auf die Eröffnung: „Als weiter stark wachsende Metropole ist Köln der optimale Standort für Self Storage. Den Bedarf an kostengünstigen, externen Abstell- und Lagerräumen sehen wir bereits vor der Eröffnung unseres Selbstlagerhauses bestätigt. Über die Telefonhotline unseres Partners First Elephant Self Storage konnte in den vergangenen Wochen schon eine Vielzahl verbindlicher Reservierungen verbucht werden.“ Auch die künftigen Mieter dürfen sich zur Eröffnung über Rabatte freuen. Während der ersten drei Monate erhalten sie einen Eröffnungsrabatt von 20 Prozent. Studenten sparen während der Semesterferien über einen Studentenrabatt 10 Prozent.Neuer freiRaum für Privatleute und GewerbeDas Self Storage Lagerhaus in Köln-Niehl bietet seinen Mietern auf mehr als 1.400 m² Fläche 240 saubere, trockene und sichere Lagerräume von einem bis zu 18 Quadratmetern. Ob als Zwischenlager für einen Monat oder als langfristig genutzter Abstellraum – bei freiRaum lagert alles kostengünstig ab einem Euro pro Tag. Die Mietzeiten sind flexibel, und die Kündigungsfrist ist mit 14 Tagen sehr kurz. So zahlen Kunden nur so lange, wie sie den zusätzlichen Stauraum auch wirklich benötigen.Um die Einlagerung so komfortabel und einfach wie möglich zu gestalten, stehen kostenlose Transporthilfen zur Verfügung. Umzugskartonsund Klebebänder für den Umzug sind im freiRaum Shop erhältlich. Der Zugang zum persönlichen Lagerraum ist montags bis sonntags zwischen 06.00 und 22.00 Uhr möglich. Insbesondere das Thema Sicherheit wird beim Kölner Lagerspezialisten großgeschrieben. Das Gebäude ist alarmgesichert, kameraüberwacht und wird zusätzlich von einem Wachdienst kontrolliert. Ein modernes Zugangskontrollsystem kopiergeschütztem Transponder gewährleistet, dass nur autorisierte Mieter Zutritt erhalten. Die persönliche Lagerbox wird mit dem kundeneigenen Sicherheitsschloss gesichert.Gemeinsam erfolgreich: First Elephant Self Storage ist freiRaum PartnerAls Neueinsteiger in den stark wachsenden deutschen Self Storage Markt, hat sich das Kölner Unternehmen mit der First Elephant Self Storage GmbH einen erfahrenen, überregionalen Partner an die Seite geholt. Der Selbstlagerprofi ist eine überregionale Allianz mittelständischer, inhabergeführter Self Storage Unternehmen mit lokalen Schwerpunkten. First Elephant ( www.firstelephant.de/ ) stärkt kleinere und standortgebundene Betreiber im Wettbewerb. Außerdem unterstützt die Gruppe Neueinsteiger und Investoren bei dem Bau oder Umbau eigener Self Storage Anlagen.Am 17. April 2015 gegründet, betreut First Elephant Self Storage aktuell 17 Standorte mit mehr als 6.000 modernen Lagerboxen auf einer Gesamtfläche von über 60.000 m². First Elephant ist Mitglied im Verband deutscher Selfstorage Unternehmen e.V.



Bildinformation: freiRaum Self Storage eröffnet am 1. März 2017 in Köln-Niehl