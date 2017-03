macevent entwickelte authentisches Standkonzept auf der LivingKitchen

(fair-NEWS)

Mit einem Rekordbesuch endete das diesjährige Messedoppel imm cologne, weltweit wichtigste Einrichtungsmesse, und LivingKitchen. Erstmals konnte der Veranstalter mehr als 150.000 Besucher verzeichnen, darunter fast die Hälfte aus dem Ausland. Für den Messeauftritt von hansgrohe, die Premiummarke der Hansgrohe Group mit 34 Gesellschaften und 21 Verkaufsbüros weltweit einer der bedeutendsten Global Player der Sanitärbranche, entwickelte die Kölner Agentur macevent nach einem Pitchgewinn ein passgenaues Standkonzept unter dem Motto „Freude und Familie – Leben in der Küche“.hansgrohe nahm als Aussteller erstmals an der LivingKitchen teil. Der Armaturen- und Brausenspezialist präsentierte auf der LivingKitchen das aktuelle Portfolio von Spülen-Armatur-Kombinationen und rückte dafür die Küche als zentralen Lebensraum der Menschen in den Fokus des Messeauftritts. Produkte und ihr praktischer Einsatz bildeten entsprechend den Mittelpunkt vieler Aktionen. So sorgte beispielsweise Sibylle Schönberger – einst jüngste Sterneköchin Deutschlands und aktuelles Jury-Mitglied bei „MasterChef“ – an allen Messetagen für spannende Interaktionen mit den Besuchern rund um die Armaturen und ihre Eigenschaften, unterstützt durch sieben bekannte Blogger.Aus den Bereichen Food, Family und Lifestyle wurden Blogger thematisch passend ausgewählt – darunter Kai Bösel von www.daddylicious.de – Für Väter. Von Vätern. Die Blogger bezogen das Publikum aktiv in das Küchengeschehen ein und stellten auf unterhaltsame Art und Weise die Produkte vor. Vitaminreiche Erfrischungen lieferte der Smoothie-Spezialist André Rasche. Die Standbesucher waren begeistert.Ein weiteres Highlight bildete eine Projektwoche für Grundschüler zum Thema Wasser, die macevent für den Auftritt von hansgrohe auf der LivingKitchen initiierte. Dafür wurden Schüler aus den 3. und 4. Klassen der Max & Moritz Grundschule Sankt Augustin Menden auf den Messestand von hansgrohe eingeladen, um gemeinsam mit Sybille Schönberger saftige Gemüse-Burger, frische Waffeln und andere Leckereien zuzubereiten. Die Kinder hatten einen Riesenspaß mit der populären TV-Köchin und lernten dabei spielerisch an den innovativen „Select“ Armaturen von hansgrohe etwas über den bewussten Umgang mit dem lebenswichtigen und kostbaren Element Wasser.Karin Leiste, Geschäftsführerin von macevent: „Nach der erfolgreichen Premiere und dem authentischen Messeauftritt auf der LivingKitchen begleitet unser Team hansgrohe auch auf der ISH 2017 Mitte März in Frankfurt“.



Bildinformation: hansgrohe Stand auf der LivingKitchen (Foto: Leifhelm, frei zur Veröffentlichung)