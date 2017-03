Silversea: Neues Flaggschiff sticht in See

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, Februar 2017: Die weltweit führende monegassische Luxusreederei Silversea verkündet stolz das erfolgreiche Absolvieren der Werftprobefahrt des neuen Flagschiffs. Die Silver Muse wurde im Hafen von Genua erfolgreich gründlichen Prüfungen der etablierten Fincantieri-Werft unterzogen.Die Silver Muse durchläuft vor ihrer Taufe in Monaco am 19. April 2017 umfangreiche Geschwindigkeits-, Vibrations-, und Geräuschtests. Auch die Dauerbeanspruchung sowie das Antriebsverhalten der Silver Muse wurden erfolgreich geprüft. Alle Tests sind im Rahmen internationaler Vorschriften und Regelungen mit Erfolg abgeschlossen worden.“Die gelungene Absolvierung der Werftprobefahrt stellt einen weiteren signifikanten Meilenstein in der Entwicklung der Silver Muse dar. In nur wenigen Wochen begrüßt das neueste Mitglied der Silversea Flotte Gäste aus der ganzen Welt. Das einzigartige Flaggschiff bietet ein höchstes Maß an Exzellenz, Eleganz und Komfort“, so Roberto Martinoli, CEO von Silversea Cruises.Bereits im Jahr 2017 wird die Silver Muse 130 Häfen in 34 Ländern anlaufen. Mit dem gewohnten Silversea Lifestyle, der die Vorteile eines kleinen Schiffes mit der großzügigen Unterbringung in exklusiven Suiten vereint, wird die Silver Muse den Standard für Luxusreisen auf dem Meer neu definieren. 2017 wird die Silver Muse 52 UNESCO Weltkulturerbestätten anlaufen, darunter antike griechische Tempel bis hin zu historischen Festungen in der Karibik.Die Silver Muse ist das neunte Schiff der Silversea-Flotte und wird nun einmal mehr neue Maßstäbe im Bereich der luxuriösen Kreuzfahrten setzten. Das Schiff besitzt mehr Restaurants als jedes andere Luxuskreuzfahrtschiff: Mit acht eindrucksvollen Lokalitäten, darunter ein exklusives Relais & Chateaux® Restaurant, präsentiert die Silver Muse ein erstklassiges, breitgefächertes und individuelles Gourmetangebot auf See.Weitere Informationen über das neue Flaggschiff der Silversea-Flotte, sowie weitere unvergleichliche Angebote an Destinationen und Routen finden Sie unter silversea.comÜber Silversea CruisesSilversea Cruises gilt unter dem Vorstand von Manfredi Lefebvre d’Ovidio, als Vorreiter in der Luxus-Kreuzfahrtindustrie. Mit allen Vorzügen großer Schiffe bietet Silversea Gästen persönlich und ausschließlich mit Suiten ausgestattete kleine und wendige Schiffe: Silver Cloud, Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper und Silver Spirit – und ab April 2017 die Silver Muse – mit entspannter Atmosphäre und lässiger Eleganz. Zusammen mit den Expeditionsschiffen Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer und Silver Cloud Expedition umfassen die Silversea Routen 800 faszinierende Destinationen auf sieben Kontinenten, wie beispielsweise dem Mittelmeer, der Karibik sowie die Polar-Regionen.



Bildinformation: Silversea: Neues Flaggschiff sticht in See