Neue Ariens-Rasentraktoren für Rasen und Wiesen

Ariens R-116LDer Ariens R-116L ist ein Rasentraktor, wie er im Buche steht: Aufsteigen, anlassen, mähen – und sich danach über das perfekte Ergebnis freuen. Denn der R-116L kürzt mit seinem 95 Zentimeter breiten Drei-Messer-Mähwerk nicht einfach nur den Rasen. Dank der serienmäßigen Rasenpflegemaschine wird das Grün zusätzlich in Top-Form gebracht. Mähen, Grünschnitt aufnehmen, kehren, auskämmen, anwalzen: Fünf Schritte in einem Vorgang, die für einen gepflegten und gesunden Rasen unverzichtbar sind. Dabei wird auch schweres Schnittgut oder – zum Ende der Rasensaison – feuchtes Laub problemlos in dem 255 Liter fassenden Fangkorb aufgenommen.Ariens W-216KAuch auf Wiesen gilt es, dem Bewuchs mehrmals im Jahr entgegenzuwirken und so zu verhindern, dass diese verwildern. Für diese widrigen Bedingungen ist der Ariens W-216K konstruiert. So verfügt er von vornherein über ein robustes Wiesenmulchmähwerk und einen 9,7 kW starken Motor, dessen Kraft durch die Ackerstollenbereifung auch in unwegsamem Gelände auf den Boden gebracht wird. Höhere Gräser, Dornengestrüpp, Brennnesseln und Unkraut haben damit keine Chance und werden blitzschnell in feinsten Mulch verwandelt.Stabiler KomfortDoch ob Rasen oder Wiesen, das markenweite Qualitätsbewusstsein der Ariens-Traktoren kommt bei vielen gemeinsamen Eigenschaften der beiden Rasentraktoren vollauf zum Tragen. Mit dem leichtgängigen, ergonomisch geformten Lenkrad, dem sehr bequemen Fahrersitz sowie dem breiten Durchstieg ist die Nutzung der Ariens-Traktoren auch bei stundenlangem Einsatz mehr als komfortabel. Alle Hebel und Pedale sind übersichtlich angeordnet und leicht vom Fahrersitz erreichbar. Deshalb können sowohl R-116L als auch W-216K von Menschen aller Altersklassen und selbst gehandicapten Personen genutzt werden. Und natürlich ist es bei beiden Rasentraktoren auch möglich, etwa einen Transportanhänger oder einen Streuwagen für Dünger oder Streusalz anzuhängen.Neben dem Komfort und der Flexibilität ist vor allem auch die langfristige Zufriedenheit des Rasentraktor-Besitzers wichtig. Der langlebige Stahlrahmen, eine gusseiserne Vorderachse sowie ein wartungsarmes Hydrostatgetriebe sind nur eine Auswahl der Faktoren, an denen man die robuste Verarbeitung erkennen kann. Damit ist sichergestellt, dass die Ariens-Traktoren ihre Leistung auch langfristig zuverlässig abrufen können.Sicherheit geht vorWenn leistungsstarke Motoren und messerscharfe Mähwerke zusammenwirken, wird die Sicherheit zu einem zentralen Qualitätsmerkmal. Deshalb verfügen die beiden neuen Rasentraktoren – wie auch das sonstige Rasentraktor-Sortiment bei ECHO Motorgeräte – über eine Parkbremse, die das sofortige Losfahren beim Anlassen verhindert. Zudem wurde eine elektromagnetische Kupplung eingebaut, damit die Messer im Bedarfsfall schnell und zuverlässig gestoppt werden können. Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung verhindert, dass der Fahrer von überraschenden Geschwindigkeitssprüngen irritiert oder aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Und da viele Details wie etwa die doppelwandige Motorhaube zur Geräuschunterdrückung beitragen, sind die Ariens-Rasentraktoren überraschend leise und damit gerade im Dauereinsatz schonend für das Gehör.Mit dem R-116L sowie dem W-216K hat Ariens zwei hochwertige Rasentraktoren geschaffen, die für ihr jeweiliges Spezialgebiet perfekt gerüstet sind. Diese Qualität zeigt sich auch in der Garantie, die für gewerbliche Anwender ein Jahr sowie für Privatanwender zwei Jahre beträgt.Technische Daten Ariens R-116L:7,5 kW Leistung bei 3.000 1/min I Hydrostatgetriebe I Ariens 452 cm³ Motor I 95 cm Schnittbreite I Rasenpflegemaschine mit 255 Ltr. Volumen I Preis ab 4.990,- € UVPTechnische Daten Ariens W-216K:9,7 kW Leistung bei 3.000 1/min I Hydrostatgetriebe I 2-Zylinder Kawasaki FR Motor I 95 cm Schnittbreite I Wiesenmulchmähwerk I Preis ab 4.825,- € UVP



