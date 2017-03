Modernisierungsmaßnahmen in der Finca Cortesín

(fair-NEWS)

Casares, Februar 2017: Das erstklassige andalusische Golf & Spa Resort Finca Cortesín startet mit einem umfangreichen Upgrade der Golfanlagen ins neue Jahr. Das große Renovierungsprojekt umfasst zahlreiche Neuerungen, wie aufgewertete Grünflächen und neue Techniken, die zu einem unvergesslichen Golferlebnis führen und Golfliebhaber begeistern.Das preisgekrönte Hotel nahe Marbella präsentiert nach einer umfangreichen Renovierung ein verbessertes Übungsangebot im Golf Club mit einer neuen Tee-Line und erstklassigem Mobiliar. Dies schließt an die Erneuerung der gesamten Technik zur Instandhaltung des Golfplatzes und seiner Grünflächen an, die nun von Geräten der Toro Company unterstützt wird und voraussichtlich im Sommer 2017 abgeschlossen sein wird.„Ein weiteres großes Projekt im Jahr 2017 ist die Renovierung unserer Grünanlagen von einem kühlen Saisongras zu einem warmen Saisongras. Dies ermöglicht uns, die hohe Qualität unserer Grünflächen durch die Etablierung des Bermuda-Grases über das ganze Jahr zu halten. Bermudagras bringt viele wichtige ökologische Vorteile mit sich, was uns hier in der Finca Cortesín sehr wichtig ist.“, so Assistant Golf Manager, James Beesley.Mit den bereits durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen wird die Finca Cortesín im März 2017 auch die Staffelung der Tee-Times (Abschlagszeiten) von 12 auf 15 Minuten verlängern, um den Ablauf des 18-Loch-Spiels für Gäste noch entspannter.„Unsere Jack Nicklaus Golfing Akademie hat sehr von der neuen Technologie des Flight Scopes profitiert. Applikationen wie Kameraführung während des Schwungs, das Berechnen der Schwunggeschwindigkeit und des Abschlagwinkels lassen jeden Schlag besonders einfach nachvollziehen. Gäste werden sich sicherlich auch über unsere neue Club-Car-Flotte, die vollständig mit Premium-Sitzen und neuester GPS-Technologie ausgestattet ist, freuen. All diese Entwicklungen helfen uns, unsere Position als eines der besten Golfplätze Spaniens zu halten.“, ergänzt James Beesley.Finca Cortesín Hotel, Golf & SpaDie Finca Cortesín, Mitglied der Preferred Hotels & Resorts Kollektion Legend, erhebt sich inmitten grüner Hügel im Süden von Spanien, zwischen Marbella und Sotogrande. Auf einem 215 Hektar großen Areal verzaubert das Hotel mit 67 Suiten und 3 Villen, atemberaubender Aussicht, traditioneller andalusischer Architektur mit erlesenen Antiquitäten, exzellenter Küche, einer Wellnessoase auf 2.200 Quadratmetern und einer unverwechselbaren Atmosphäre der Ruhe und Sinnlichkeit. Der 18-Loch Golfplatz der Finca Cortesín zählt zu den besten Golfplätzen Spaniens. Er war bereits mehrfach Austragungsort der VOLVO World Match Play Championship. Und das nicht ohne Grund: Über fast 7000 Meter Länge erstreckt sich das Areal mit einem einzigartigen Routing-Design von einem der besten Golfplatz-Architekten der Welt, Cabell B. Robinson und dem sorgsam an die vorhandene Natur angepassten Landschaftslayout von Herald Hurgan. Besonders ins Auge stechen die weit über 100 strahlend weißen Bunker mit ihren hohen Kanten sowie die unterschiedlichen Grünschattierungen der Grasflächen, die das Design von Cabell Robinson auszeichnen. Kein Wunder, dass sich hier die Top-Profis der Welt, darunter auch Martin Kaymer, Lee Westwood und Luke Donald, besonders wohlfühlen.



Bildinformation: Modernisierungsmaßnahmen in der Finca Cortesín