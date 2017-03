NRW AfD kommt nicht zur Ruhe

(fair-NEWS)

Wie heute durch den Westfälischen Anzeiger aus Hamm bekannt wurde, ist ein Mitglied des Vorstands im Kreisverband Hamm, Ziel eines SEK Einsatz gewesen.Der hochrangige Kriminalbeamte gehört seit Jahren dem AfD Kreisverband Hamm an.In letzter Zeit, so Aussagen des Pressesprechers der Polizei Hamm, kam der Verdacht auf, dass dieser Beamte, der Mitglied der AfD ist, auch ein bekennender Anhänger der Reichsbürgerbewegung ist. Als Polizeibeamter hat sich der Beamte mit seinem Diensteid dazu verpflichtet, die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland einzuhalten und das Land vor Schaden zu schützen. Wie ist das zu vereinbaren, als Anhänger der Reichsbürger, die den deutschen Staat und dessen Autorität ablehnen? Dazu kommt, der Polizeibeamte ist auch Sportschütze und Jäger und damit verfügte er auch über eine gewisse Anzahl von Lang- und Kurzwaffen.Am Montag durchsuchte die Polizei mit Unterstützung des SEK die Wohnräume des Polizisten und beschlagnahmten sämtliche Waffen.Die Pressesprecherin der Polizei Hamm, Julia Breitenstein, äußerte sich verhalten zu diesem Vorfall. Da es sich um ein schwebendes Verfahren handelt und zur Zeit noch die Unschuldsvermutung gilt, möchte der Dienstherr des Beschuldigten keine weitere Stellung nehmen. Der dem Beamten gemachte Vorwurf, soll keine Auswirkung auf die von ihm bearbeitende Fälle haben, so Breitenstein gegenüber der Redaktion.Nach den letzten Skandalen in ganz Deutschland, wie die Rede von Björn Höcke und einigen anderen teils hochrangigen Mitgliedern der AfD, kommt die Partei nicht zur Ruhe. Für die anstehenden Wahlen zum Landtag NRW und der Bundestagswahl im September sind solche Schlagzeilen keine Wahlwerbung und werden viele Anhänger der AfD abschrecken. Die Altparteien reiben sich die Hände, wenn sie solche Schlagzeilen lesen und warten nur darauf, dass sich die AfD selbst zerlegt.Um bundesweit Politik machen zu können, bleibt der AfD nichts anderes übrig, als sich von solchen Mitgliedern, wie Reichsbürgern und Rechtsradikalen (wenn vorhanden) zu trennen.Marcus Pretzell, Sprecher des Landesverband NRW, äußerte sich in einem Telefonat mit der Redaktion:Zuerst sagte Pretzell, dass ihm und dem Landesvorstand dieser Vorfall bis heute Morgen nicht bekannt war.Der Landesvorstand wird den Vorfall sehr genau untersuchen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass das Parteimitglied den Reichsbürgern zuzurechnen ist, werden nötige Maßnahmen ergriffen. Ein Parteiausschlussverfahren ist die einzige Konsequenz für Reichsbürger so Pretzell.Da es in Deutschland keine wirklich konservative Partei außer der CSU in Bayern gibt, könnte die AfD eine feste Kraft in Deutschland werden.Nicht vergessen ist, dass in den Altparteien ebenso Skandale wie Kokainkonsum oder auch Kinderpornos nichts Neues sind. Genau aus diesem Grund muss man die Kirche im Dorf lassen, sich von den Schädigern trennen und muss mit guter Politik punkten.



Bildinformation: Frauke Petry bei einer Veranstaltung in Hamm /Schnaugst