Buch "Männer, Frauen und andere Biester"

Die 22 ganz unterschiedlichen Kurzgeschichten versprechen viel Lesevergnügen. Geschrieben und illustriert wurde das Buch von der Autorin Irene Treff. Es ist erhältlich als Paperback, Hardcover und E-Book.ISBN-Nr. Paperback: 978-3-7345-3875-9, ISBN-Nr. Hardcover: 978-3-7345-3876-6, ISBN-Nr. E-Book: 978-3-7345-5313-4.Hintergründiges, Humorvolles, Nachdenkliches und Unheimliches erwartet die Leser. Ein Kaleidoskop an Geschichten und Stimmungen, in dem auch schwarzer Humor ein lauschiges Plätzchen findet. Nicht umsonst lautet der Untertitel "Hinterhältige Kurzgeschichten". Diese Bezeichnung ist durchaus zutreffend, da auch Bosheit oder Hinterlist nett verpackt in manche Geschichten eingeflossen ist.



Bildinformation: Irene Treff