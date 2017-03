Starkes Programm für starke Frauen – Weltfrauentag in der THERME ERDING

(fair-NEWS)

Die beste Freundin, die Mutter, die Tochter oder die Schwester – was wären wir ohne sie? In der größten Therme der Welt dreht sich anlässlich des Weltfrauentages am 08. März alles um die „Heldinnen des Alltags“.Ein ganz besonderes Aufguss- & Wohlfühlprogramm in der Therme und VitalOase (ab 16 Jahren) verwöhnt die Damenwelt an diesem Tag mit liebevollen Goodies: Bei Aufgüssen wie „Prickelnde Verführung“ oder „Super Girl“ können die Powerfrauen mit ihren Badeoutfits in Saunen wunderbar entspannen und dabei ihre Kraftreserven wieder auffüllen. Herrlich duftende Beauty-Specials wie ein Rosenzuckerpeeling im „Tropenwald“ oder eine Mandelblüten-Maske an der Bambus- und Gesundheitsbar versprechen sanfte Pflege für natürliche Schönheit. Dazu bringen anregende Aqua-Kurse mit schwungvollen Latino-Rhythmen oder echtem Frauenpower-Sound Körper und Geist auf Touren. Und das Beste: Den Übertritt in die VitalOase bekommen alle Damen am Weltfrauentag für ihre Heldentaten des Alltags von der THERME ERDING geschenkt!Das ausführliche Verwöhnprogramm finden Sie hier: www.therme-erding.de/programm/events/ Geschenk-Tipp: Sie möchten sich bei Ihrer „Lieblingsfrau“ bedanken? Verschenken Sie traumhafte Wohlfühlmomente mit den Geschenkgutscheinen der THERME ERDING. Alle Infos unter www.therme-erding.de/shop



Bildinformation: TE_Wellenbad_Frau-springend / Therme Erding