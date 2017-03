Übersetzer und Übersetzung aus dem Raum Reutlingen, Tübingen und Stuttgart: Wer eine Übersetzung oder einen Dolmetscher benötigt, findet professionelle Unterstützung

(fair-NEWS) Es gibt Dienstleistungen, mit denen hat man häufig zu tun. Der Service im Restaurant, oder die Telefonhotline der Versicherung. Mit anderen Services kommt man nicht unbedingt täglich in Kontakt, und doch sind sie in vielerlei Hinsicht von großer Bedeutung. Übersetzungs- und Dolmetscherservices sind ein gutes Beispiel. Vor allem Privatpersonen brauchen nicht jeden Tag eine professionelle Übersetzung oder einen diplomierten Dolmetscher, aber wenn man sie braucht, dann handelt es sich fast immer um ausgesprochen wichtige Übersetzungen, bei denen Fehler nicht vorkommen dürfen. Spätestens dann ist es an der Zeit, ein Büro für professionelle Übersetzungs- und Dolmetscherdienste zu kontaktieren. In welchen Fällen melden sich Privatpersonen bei einem solchen Unternehmen für Fachübersetzungen? Die Gründe sind sehr unterschiedlich. Oft geht es um fremdsprachige Urkunden, die perfekt übersetzt werden müssen. Dies sind zum Beispiel Heiratsurkunden, Zeugnisse oder Vertragswerke. Dabei kann es sein, dass es auch einmal schnell gehen sollte, weil der Kunde mit der Abgabe eines Dokuments Fristen einhalten muss und die Übersetzung daher sehr schnell benötigt. Für den Bereich Tübingen und Reutlingen (aber natürlich auch darüber hinaus) bietet GTBS, German Translation Business Service, professionelle Dolmetscherdienste, Fachübersetzungen, und beglaubigte Übersetzungen. Bei Letzteren wird zusätzlich juristisch beglaubigt, dass die Übersetzung mit dem Original übereinstimmt. Diese Beglaubigung dürfen nur vereidigte Übersetzer vornehmen. GTBS hat seinen Hauptsitz in Tübingen und eine Außenstelle in Italien. Durch das große Netzwerk an hochqualifizierten Fachübersetzern kann GBTS in jede Amtssprache der Welt übersetzen. Die Übersetzer verfügen über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung, sind Muttersprachler und leben im Heimatland ihrer Sprache. Dass auf diese Details geachtet wird, liegt am hohen Qualitätsanspruch. „Wir wissen, dass eine Sprache etwas Lebendiges ist. Wer sozusagen in der Sprache lebt, kennt sie am besten, das spiegelt sich in den Übersetzungen wider“, erläutert Patrizia Savarino-Aschmann, die Geschäftsführerin. Zudem wird hier nach dem Vier-Augen-Prinzip gearbeitet: Jede Übersetzung wird durch einen zweiten, professionellen Übersetzer geprüft. Gerade für Menschen, die in Tübingen oder Reutlingen leben, ist es angenehm, den persönlichen Kontakt zu ihrem Übersetzungsbüro zu nutzen. So können auch komplexe oder eilige Aufträge optimal besprochen werden. Aber nicht nur Privatpersonen benötigen professionelle Übersetzungen, auch kleine, mittlere und große Unternehmen arbeiten mit Übersetzungsbüros zusammen. In der freien Wirtschaft sind es häufig Betriebsanleitungen, Verträge und Ähnliches, das übersetzt werden muss, um im internationalen Handel für optimale Voraussetzungen zu sorgen. Da die Welt immer mehr zusammenwächst, Handelswege kürzer werden, treffen Partner aus unterschiedlichen Nationen auch häufig auf internationalen Messen oder Konferenzen aufeinander. Damit auch hier eine schnelle, und glasklare Kommunikation möglich ist, setzt GTBS diplomierte Dolmetscher ein, die konsekutiv oder simultan dolmetschen. So ist eine fremde Sprache keine Hürde mehr und man kann effektiv miteinander sprechen.



Außerdem arbeitet das Unternehmen mit fairen Festpreisen bei Firmen und Privatpersonen, das macht die Kalkulation für die Kunden einfach.



Wenn an Service und Qualität gedacht wird, dann sind auch die möglichen Zertifizierungen zu nennen, die ein Dienstleistungsunternehmen der Übersetzungsbranche erhalten kann, wenn es offiziell und in einem langen Prozess nachweist, auf höchstem Niveau zu arbeiten. GTBS verfügt nicht nur über die Zertifizierung nach Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 sondern auch über die spezielle Zertifizierung nach DIN EN ISO 17100:2016, die ganz ausdrückliche Anforderungen an Übersetzungsdienstleistungen abverlangt. Nur wenige Übersetzungsunternehmen sind nach dieser Norm zertifiziert.



Man sieht, dass es sich auch und vor allem im Bereich professioneller Übersetzungen und Dolmetscherdienste lohnt, genau hinzusehen. Qualität sollte hier ganz oben stehen.