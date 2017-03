Berufsausbildung wird im „akazienhof“ großgeschrieben – Gastgewerbe bietet Basis für die berufliche Zukunft

(fair-NEWS)

(hob) Demographischer Wandel hin oder her. Die Gastronomie und Hotellerie bieten auch in Zukunft hervorragende Karrierechancen für junge Menschen. Der „akazienhof“ in Duisburg stellt sich ebenfalls dieser spannenden Herausforderung sowie gesellschaftlichen Verantwortung und bildet gastgewerbliche Fachkräfte aus. Wir haben mit zwei Auszubildenden über ihre Arbeit und ihre Wünsche für die Zukunft gesprochen.In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber drastisch verringert. Zu spüren ist das vor allem in der Küche. „Einen Vorteil sehe ich jedoch darin“, sagt Küchenchef Günter Rönner, der seit sieben Jahren angehende Köche im „akazienhof“ ausbildet. „Wer sich bei uns bewirbt, möchte auch wirklich eine Ausbildung beginnen. Nach der Einarbeitung merken die jungen Menschen, dass der berufliche Alltag in der Gastronomie und Hotellerie zuweilen hart und anstrengend ist, aber immer auch eine Menge Spaß mit sich bringt. Wer das akzeptiert, ist genau der richtige Auszubildende für uns.“So wie bei Dominik Hirtz, für den der Kochberuf Liebe auf den zweiten Blick war. „Ich wollte eigentlich Dachdecker werden“, erinnert sich der 23-Jährige, der mittlerweile im zweiten Ausbildungsjahr ist. „Doch ich habe schnell festgestellt, dass das nichts für mich war. Dann habe ich mich für eine Ausbildung im ‚akazienhof’ beworben. Und das ist genau mein Ding. Bei Günter Rönner lerne ich eine Menge, denn er gehört für mich zu den besten Köchen im Revier. Seine Kreativität kennt keine Grenzen. Ich finde es genial, wie man aus einfachen Lebensmitteln so tolle Gerichte zaubern kann. Das macht richtig Spaß.“Während Sarah Hernes das Berufskolleg besuchte, kam der Entschluss zu einer Ausbildung in einem gastgewerblichen Beruf mit Zukunft. „Ich bin kein Typ, der von morgens bis abends im Büro sitzen kann. Der Umgang mit Menschen steht bei mir im Mittelpunkt. Und daher war die Entscheidung, eine Ausbildung zur Hotelfachfrau zu machen, genau die richtige.“ Nachdem die 21-Jährige das erste Ausbildungsjahr im Restaurant absolvierte, ist sie jetzt für Arbeiten an der Rezeption zuständig und wird im Housekeeping eingesetzt. „Ich bin gespannt, was mich noch alles während und nach meiner Ausbildung erwartet.“Die Welt der nationalen und internationalen Gastronomie und Hotellerie steht beiden Auszubildenden jedenfalls offen. In Zeiten des Fachkräftemangels sind gut ausgebildete junge Menschen weltweit gefragte Spezialisten. Und das Team des „akazienhofs“ trägt viel dazu bei, dass es in Zukunft auch so bleibt.



Bildinformation: Sarah Hernes (r.) auf dem besten Weg zur Hotelfachfrau. © Holger Bernert