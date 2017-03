IROsoft Cleantech GmbH nimmt innovatives Verfahren zur DPF Rußpartikelfilter Reinigung in Betrieb

(fair-NEWS)

Elsterwerda, März 2017 – IROsoft-Cleantech GmbH nimmt innovatives Hybridverfahren zur Reinigung von Rußpartikelfilter in BetriebEine Rußpartikelfilter Reinigung wird heutzutage von einer Vielzahl Dienstleistern mit mehr oder weniger erfolgreichen Ergebnissen angeboten. Die Preissensibilität der Kunden steigt mit zunehmenden Fahrzeugalter weiter an. So werden heutzutage Alternativen gesucht, um verstopfte Dieselpartikelfilter (DPF) zuverlässig von sämtlichen Rückständen wie bspw. Ruß oder Asche zu befreien. Nicht selten kann ein Austausch gegen ein Neuteil bis zu 4000,-€ je nach Fahrzeughersteller für den Fahrzeugbesitzer bedeuten.Zudem spielt der Faktor Zeit eine weitere entscheidende Rolle. Ein Austausch gegen ein teures Neuteil kann in der Regel innerhalb 24h erfolgen. Eine DPF Reinigung kann derzeit bis zu 5 Tage inkl. der Regel Versandlaufzeiten in Anspruch nehmen.Um Fahrzeugstillstandzeiten zu reduzieren hat das Unternehmen GCS-tech unter Anleitung der IROsoft-Cleantech GmbH , einem marktführendem Filterreinigungsunternehmen, erfahrenen Maschinenbauingenieuren und Kraftfahrzeugtechnikermeistern eine Hybridanlage neuester Technologie entwickelt in der verstopfte Partikelfilter innerhalb kürzester Zeit ohne ein Aufschneiden der Gehäuse in einen neuwertigen Zustand versetzt werden können. Von Anlieferung der Rußpartikelfilter bis zur endgültigen Fertigstellung mit Reinigungszertifikat vergehen lediglich 60 – 120 min. Das Hybridverfahren basiert auf 2 Hauptkomponenten und macht sich das Strömungsverhalten der zu reinigenden Partikelfilter zu eigen, wobei keine chemischen Zusätze verwendet werden.Automatisierte Filterreinigungsanlagen werden heut schon heut schon weit verbreitet auf dem Markt angeboten. Ein Nachteil der bisher angebotenen Anlagen ist immer noch die aufwendige Adaptierung der Filter vor dem eigentlichen Reinigungsvorgang, die Herstellung und Verwendung teurer Medien wie bspw. aufbereiteter Druckluft, sowie die nicht auf den jeweiligen Beladungszustand abgestimmten Reinigungsprogramme. Das alles vereint diese neue Technologie des Hybridverfahrens.Herr Schleser, Geschäftsführer der IROsoft-Cleantech dazu, wir waren auf der Suche nach einer Filterreinigungsanlage in der wir unsere langjährigen Erfahrungen im Bereich der DPF Reinigung mit einbringen konnten. Zudem spielte der Faktor Zeit und die eigentliche Senkung der Betriebs- und Energiekosten und dabei gleichzeitig ein weiterer Beitrag zum Umweltschutz eine sehr wichtige Rolle für uns. Positive Folgen für unsere Kunden sind, weiter sinkende Reinigungspreise bei noch kürzerer Bearbeitungszeit. Dies erforderte auch eine umfangreiche Umstellung der Logistik.So ist es uns zukünftig möglich zu reinigende Dieselpartikelfilter über Nachtexpress abholen und deutschlandweit versenden zu lassen. Somit können wir unter Anwendung der Hybridtechnologie und intelligenter Steuerung der Logistik die Fahrzeugstillstandzeiten von bis zu 5 auf lediglich 2 Tage senken. Das ist ein voller Erfolg.Vorteile des Hybridverfahrens: Senkung der Betriebs- und Energiekosten Niedrige Reinigungspreise Enorm verkürzte Reinigungszeiten Keine Bereitstellung teurer Medien wie Druckluft Abgestimmte Reinigungsprogramme auf den jeweiligen Filtertypen Entfernung sämtlicher Rückstände wie Ruß- / Asche oder Ölablagerungen Kein Aufschneiden der Filtergehäuse notwendigDas neue und innovative Hybridverfahren stellt jetzt schon einen enormen Fortschritt in der Reinigungstechnologie dar. Aufwendige Verfahrensprüfungen werden derzeit in Zusammenarbeit mit Universitäten und unabhängigen Prüfdienstleistern vorgenommen.



Bildinformation: Innovative Hybrid DPF Partikelfilter Reinigungsanlage