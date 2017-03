Super dynamisch und richtig spannend

(fair-NEWS)

Secret Solver bringt die volle Packung Natur in Spielstätten und die Gastronomie und sorgt damit garantiert für frischen Wind. Wer beim Spielen gerne überrascht werden möchte, hat in dem Spiel des Monats März aus dem Hause BALLY WULFF mit Sicherheit sein nächstes Lieblingsspiel gefunden.Zauberbäume wachsen über den Bildschirm, ein Eichhörnchen hüpft von seinem Baumstumpf und ein Igel versteck sich im Laub – das thematische Setting von Secret Solver, einem der Highlight-Games aus dem Hause BALLY WULFF, erinnert an einen flim-mernden Sommertag. Da wundert es fast nicht, dass die uralte Ei-che auch mal über den Rand ihrer Walze wächst, buntes Laub über den virtuellen Spieltisch geweht wird oder ein verträumtes Mäd-chen für den Hauptgewinn sorgt.Jäger und Sammler kommen bei Secret Solver absolut auf Ihre Kosten. Die alte Eiche tarnt sich als Scatter und ihre Früchte brin-gen mit der Wild-Funktion alle gewohnten Spielstrategien kom-plett durcheinander. Denn wurden die Freispiele durch den Scatter ausgelöst, kommt der Clou des Spiels richtig zu tragen! Spielgäste haben hier die Chance auf drei ganz unterschiedliche Spiel-Features: der Mystery Win lässt durch seine Sofortgewinne bis zum 100-fachen des Einsatzes die Herzen höher schlagen, das Sti-cky Wild-Feature klebt sich gut sichtbar am Bildschirm fest und zusätzliche Freispiele verlängern den Spaß um bis zu fünf weitere Runden.Secret Solver ist ein sehr naturnahes, fröhliches Spiel, welches durch die vielen kleinen, liebevolle Animationen und kreativen Spielideen ein absolutes Kleinod im großen Spielekosmos ist. Die liebevolle Darstellung der Charaktere nimmt den Spielgast mit auf eine Abenteuerreise voller Spannung und Spaß – ein Spiel, dessen Charme man sich kaum entziehen kann!



Bildinformation: Secret Solver ist bei BALLY WULFF das Spiel des Monats März