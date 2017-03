Saeid Fasihi erhält Stevie®-Award in Gold in der Kategorie „Manager des Jahres“

(fair-NEWS)

Saeid Fasihi, Geschäftsführer des Ludwigshafener Software-Unternehmens Fasihi GmbH, ist mit dem Stevie®-Award in Gold in der Kategorie Manager des Jahres/Computer-Software bis 500 Mitarbeiter ausgezeichnet worden. Die Fasihi GmbH erhielt in der gleichen Kategorie bis zu 250 Mitarbeiter den Stevie-Award in Silber. Die Preisträger werden am 31. März 2017 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg geehrt.Saeid Fasihi freut sich über die beiden Preise: „Es ist eine erneute Bestätigung unserer erfolgreichen Arbeit, wenn wir neben zahlreichen bisherigen Auszeichnungen auch diese Anerkennung für uns verbuchen dürfen.“Die German Stevie Awards sind ein wichtiger Wirtschaftspreis in Deutschland und finden seit 2015 bereits zum dritten Mal statt. Sie sind Teil der Stevie-Awards- Programme, die zu den international begehrtesten Wirtschaftspreisen zählen. Die Stevie Awards zeichnen seit mehr als einem Jahrzehnt die Leistungen in der Arbeitswelt in Programmen wie den International Business Awards und den Stevie Awards for Sales and Customer Service aus. Fasihi war als Ehrenteilnehmer vom Veranstalter selbst für den Preis nominiert worden.Die Auszeichnungen sind abgeleitet vom griechischen Wort „Stephanos“ für „der Gekrönte. In Kategorien wie beispielsweise „Unternehmens des Jahres“, „Manager des Jahres“ und „Bestes neues Produkt des Jahres“ konnten auch in diesem Jahr deutschlandweit rund 300 Bewerbungen berücksichtigt werden.Die Preisträger der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Stevie Awards wurden von rund 50 Führungskräften aus ganz Deutschland bewertet. Die Jurybewertung fand zwischen dem 1. und dem 20. Februar 2017 statt. Aus den Gewinnern wird nun noch der Gewinner des Grand Stevie Awards ermittelt. Dieser wird am 31. März 2017 im Rahmen der Preisverleihung in Hamburg bekannt gegeben.„Wir freuen uns, dass die German Stevie Awards auch in diesem Jahr wieder tolle und vor allem innovative Preisträger auszeichnen dürfen“, sagt Michael Gallagher, Präsident und Gründer der Stevie Awards.Weitere Informationen über die German Stevie Awards und die Liste Preisträger unter: www.StevieAwards.com/Deutschland Über die Stevie AwardsDie Stevie Awards werden in sieben Programmen verliehen: Den Asia-Pacific Stevie Awards, den German Stevie Awards, den American Business Awards, den International Business Awards, den Stevie Awards for Women in Business, den Stevie Awards for Great Employers und den Stevie Awards for Sales & Customer Service.Die Stevie Awards Programme erhalten jedes Jahr insgesamt weit über 10.000 Bewerbungen von Organisationen aus mehr als 60 Ländern. Durch die Auszeichnung von Unternehmen und Organisationen aller Größen und Arten sowie den Menschen, die hinter diesen Unternehmen stehen, erkennen die Stevies herausragende Leistungen in der Arbeitswelt weltweit an.Weiter Informationen unter www.StevieAwards.com



Bildinformation: Saeid Fasihi erhält Stevie®-Award in Gold in der Kategorie „Manager des Jahres“