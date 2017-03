Mobile Wellnessmassagen jetzt auch in Schwäbisch Gmünd

(fair-NEWS) Eine mobile Massage bei Ihnen zu Hause oder im Hotel



Eine mobile Massage ist eine Massage, die bei Ihnen zu Hause, bei Ihnen am Arbeitsplatz oder im Hotel stattfindet. Wo wir die mobile Massage durchführen, ist also Ihnen überlassen.



Doch warum überhaupt eine mobile Massage?

Das Problem ist wahrscheinlich vielen Menschen bekannt: man ist angespannt, hat immer mehr Stress um die Ohren und sehnt sich nach einer Wellness-Anwendung und nach Entspannung - jedoch hat man selbst dafür keine Zeit.

Außerdem ist es teils schwierig, vor einem Massagesalon einen Parkplatz zu finden, geschweige denn von dem Verkehr, bis man überhaupt dort ist.



Hier kommt die mobile Massage ins Spiel: wir kommen zu Ihnen anstatt Sie zu uns. Und wir bringen alles mit, was für die Massage nötig ist. Sie müssen sich also um nichts kümmern, außer die richtige Massage auszuwählen, die für Sie gerade, in ihrer Lebenssituation, die Richtige ist. Unser Wellnessmasseur meldet sich dann bei Ihnen, bestätigt den Termin, und das war dann schon alles, was Sie tun müssen.

Den Rest erledigen wir!



Üblicherweise werden die Massagen als Ganzkörpermassagen durchgeführt, auf Wunsch gibt es jedoch auch reine Kopfmassagen, Rücken und Nackenmassagen, Fußmassagen oder Handmassagen. Nennen Sie uns einfach Ihre Massagewünsche, wir werden dann das richtige Programm für Sie auswählen.



Eine Massage im Büro oder in der Firma



Firmenmassagen oder Büromassagen sind meist Kopfmassagen, Nackenmassagen oder Hand- und Fußmassagen. Diese Massagen dauern meist nicht so lange, da am Arbeitsplatz die Massagedauer meist mit den Pausenzeiten abgestimmt werden muss. Außerdem ist es üblich, dass die Massage im bekleideten Zustand durchgeführt wird.



Da am Arbeitsplatz auch nicht allzu viel Platz vorhanden ist, wird meist auf einem Massagestuhl massiert.



Es gibt jedoch auch Arbeitgeber, die inzwischen das Potenzial einer Massage am Arbeitsplatz erkannt haben und die einen entsprechenden Raum zur Verfügung stellen, in dem man auch eine Massageliege aufstellen kann. Dann kann in einem solchen Raum natürlich auch eine richtige, ausgedehnte Massage stattfinden.



Generell kann man sagen, dass die Mitarbeiter einer Firma die Möglichkeit, sich am Arbeitsplatz massieren zu lassen, begrüßen. Denn durch eine Massage wird nachgewiesener Weise die Konzentration gesteigert, außerdem werden Verspannungen gelöst, die dadurch zustande kommen, dass man den ganzen Tag eintönige Bewegungen verrichten muss bzw. den ganzen Tag sitzt. Und schlussendlich wird auch haltungsbedingten Schmerzen durch die Massage vorgebeugt.



Wenn Sie bei uns eine mobile Massage buchen, so klären wir gleich zu Beginn alle Wünsche mit Ihnen ab, außerdem klären wir, ob die Massage bei Ihnen überhaupt möglich ist und nennen Ihnen vorab einen verbindlichen Preis. Es kommen also keine weiteren versteckten Kosten auf Sie zu, es sei denn natürlich, Sie entscheiden sich während der Massage für besonders hochwertige Massageöle oder Düfte. Aber auch das klären wir vor der Anwendung dann mit Ihnen ab.



Unsere Wellnessmasseure sind geprüfte Massagetherapeuten, die schon seit Jahren Massagen durchführen. Wir müssen jedoch darauf hinweisen, dass unsere Massagen keine therapeutischen Massagen sind, sondern reine Wellness-Massagen. Kassenärztliche Leistungen können wir deshalb nicht verrechnen.