Treffen Sie domeba zur inTEC 2017

Die domeba distribution GmbH, Anbieter der professionellen HSQE Compliance-Management-Software iManSys, präsentiert sich erstmalig auf der inTEC. Die internationale Messe für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik findet vom 7. bis zum 10. März 2017 in Leipzig statt. Mit 1400 Ausstellern aus 30 Ländern zählt sie zu den wichtigsten Branchentreffpunkten der Metallverarbeitungs- und Zulieferindustrie.Lernen Sie iManSys kennen – in Halle 5 am Stand B36.„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, auf der inTEC auszustellen. Diese Fachmesse bietet uns die Möglichkeit, mit Firmen aus unserer Region in persönlichen Kontakt zu treten“, erklärt Patrick Weinreich, Vertriebsleiter der domeba. Damit sei das Unternehmen auch dem Wunsch eines Teils seiner Kunden gefolgt.Das domeba-Team stellt am Messestand die aktuelle Version der hauseigenen Compliance-Management-Software iManSys vor. Sie umfasst mittlerweile sieben Software-Welten und unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben in den Bereichen Arbeitsschutz, Personal, Gesundheit, Qualität, Sicherheit und Umweltschutz.Der Fokus liegt zu dieser Veranstaltung auf den Themen ‚Elektronische Unterweisung‘ und ‚Gefährdungsbeurteilung‘: „Im industriellen Bereich arbeiten Angestellte häufig an Maschinen und Anlagen, die ganz individuelle Gefährdungen bereithalten. Deshalb zeigen wir unter anderem an vielen praktischen Beispielen, wie diese Gefährdungen mit unserer Compliance-Software iManSys im Handumdrehen digital erfasst und in Gefährdungsbeurteilungen analysiert werden. Auf Basis dessen lassen sich mit iManSys schnell und einfach individuelle elektronische Unterweisungen erstellen“, erläutert Patrick Weinreich weiter. Damit komme ein Unternehmer nicht nur seiner gesetzlichen Pflicht nach. Er sorge auch für ein Mehr an Sicherheit an seinen Arbeitsplätzen. Zudem spare er – dank der elektronischen Verarbeitung – auch viel Aufwand, Zeit und Geld.Sie haben keine Zeit? Dann erhalten Sie ausführliche Informationen auf unserer Internetseite.



Bildinformation: Treffen Sie domeba zur inTEC 2017 in Halle 5 am Stand B36.