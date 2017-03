(fair-NEWS) In der heutigen Zeit ist es gar nicht mehr so selten, dass private Personen sich völlig überschulden, zum Beispiel durch plötzliche Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennung oder andere Schicksalsschläge.

Sofern diese Situation tatsächlich eintritt, ist das erfahrungsgemäß für die Beteiligten sehr problematisch. Es entstehen viele Probleme, die den Schlaf rauben und krank machen können. Lassen Sie es nicht soweit kommen. Schuldnerberatung Bonn.

Es wird Ihnen ein kostenloses erstes Beratungsgespräch angeboten. Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin.

Bei allen Fragen rund um die Möglichkeiten einer außergerichtlichen und gerichtlichen Schuldenregulierung sowie zur Insolvenz stehen die Mitarbeiter Ihnen zur Seite. Des weiteren erhalten Sie Unterstützung bei der Verhandlung mit den Gläubigern, der Erarbeitung eines Insolvenzantrages und Beratung bei Kontopfändungen, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Lohn-und Gehaltspfändungen, Mahnbescheiden, Gerichtsvollzieher. Ziel ist es, eine Insolvenz möglichst zu vermeiden. Schuldnerberatung Bonn.