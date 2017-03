cobra Software-Neuerungen auf der CeBIT 2017

Pressemitteilung von cobra computer's brainware GmbH

cobra Partnernetzwerk präsentiert CRM-Lösungen als Helfer bei der digitalen Transformation

(fair-NEWS) Auch in diesem Jahr wird das cobra CRMnetwork.de, ein Zusammenschluss aus sechs cobra Partnern, auf der CeBIT vom 20. – 24. März 2017 die Veränderungen und erweiterten Möglichkeiten der neu erschienenen cobra Version 2017 präsentieren. In Halle 5, Stand B47 werden die aktuellsten CRM-Lösungen, neue Schnittstellen und zusätzliche Softwarepakete vorgestellt.



Im vergangenen Jahr wurde die CRM-Software nochmals verbessert und die Vielfalt an kompatiblen Produkten durch die Hinzunahme einiger neuer Schnittstellen erweitert. „Um für die Herausforderungen der Digitalisierung gut gerüstet zu sein, ist eine optimale Vernetzung der Systeme heutzutage unentbehrlich. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Lösungen stellen wir sicher, dass unsere bestehenden Kunden weiter effizient mit einer modernen und dabei gewohnt leicht zu bedienenden Benutzeroberfläche arbeiten und wir Neukunden durch die schnelle Einführung eines zentralen sowie gut vernetzten Systems rasch zu mehr Erfolg verhelfen können“, erklärt Jürgen Litz, Geschäftsführer der cobra GmbH.



Zudem stellt cobra mit der kürzlich neu erschienenen Mobile CRM Version 2017 für alle Außendienstmitarbeiter die ideale Lösung für die mobile Datennutzung bereit. Damit kann sich der Außendienst nicht nur von unterwegs aus auf den aktuellen Stand bringen, seine Besuchsberichte direkt verfassen und sich ab sofort zuverlässig zum nächsten Termin leiten lassen, sondern hat mit der neuen Version auch vollen Zugriff auf die aktuellen Vertriebsprojekte.



Mit den cobra CRM-Lösungen lässt sich der gesamte Vertriebsprozess von der Leadgewinnung über die Qualifizierung bis hin zur Auswertung des Vertriebserfolgs u.a. mittels Dashboards übersichtlich darstellen. Natürlich bilden die cobra CRM-Lösungen darüber hinaus auch andere relevante Unternehmensprozesse ab. Das besondere Highlight ist die einfache und flexible Anpassbarkeit an die unternehmensspezifischen Anforderungen - sowohl der grundlegenden Datenbankstruktur, wie auch der Oberfläche und der Workflows. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass auch neu auftretende Anforderungen schnell umgesetzt werden können.

Terminvereinbarung unter Auch in diesem Jahr wird das cobra CRMnetwork.de, ein Zusammenschluss aus sechs cobra Partnern, auf der CeBIT vom 20. – 24. März 2017 die Veränderungen und erweiterten Möglichkeiten der neu erschienenen cobra Version 2017 präsentieren. In Halle 5, Stand B47 werden die aktuellsten CRM-Lösungen, neue Schnittstellen und zusätzliche Softwarepakete vorgestellt.Im vergangenen Jahr wurde die CRM-Software nochmals verbessert und die Vielfalt an kompatiblen Produkten durch die Hinzunahme einiger neuer Schnittstellen erweitert. „Um für die Herausforderungen der Digitalisierung gut gerüstet zu sein, ist eine optimale Vernetzung der Systeme heutzutage unentbehrlich. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Lösungen stellen wir sicher, dass unsere bestehenden Kunden weiter effizient mit einer modernen und dabei gewohnt leicht zu bedienenden Benutzeroberfläche arbeiten und wir Neukunden durch die schnelle Einführung eines zentralen sowie gut vernetzten Systems rasch zu mehr Erfolg verhelfen können“, erklärt Jürgen Litz, Geschäftsführer der cobra GmbH.Zudem stellt cobra mit der kürzlich neu erschienenen Mobile CRM Version 2017 für alle Außendienstmitarbeiter die ideale Lösung für die mobile Datennutzung bereit. Damit kann sich der Außendienst nicht nur von unterwegs aus auf den aktuellen Stand bringen, seine Besuchsberichte direkt verfassen und sich ab sofort zuverlässig zum nächsten Termin leiten lassen, sondern hat mit der neuen Version auch vollen Zugriff auf die aktuellen Vertriebsprojekte.Mit den cobra CRM-Lösungen lässt sich der gesamte Vertriebsprozess von der Leadgewinnung über die Qualifizierung bis hin zur Auswertung des Vertriebserfolgs u.a. mittels Dashboards übersichtlich darstellen. Natürlich bilden die cobra CRM-Lösungen darüber hinaus auch andere relevante Unternehmensprozesse ab. Das besondere Highlight ist die einfache und flexible Anpassbarkeit an die unternehmensspezifischen Anforderungen - sowohl der grundlegenden Datenbankstruktur, wie auch der Oberfläche und der Workflows. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass auch neu auftretende Anforderungen schnell umgesetzt werden können.Terminvereinbarung unter www.crmnetwork.de/events

Bildinformation: Besuchen Sie cobra in Halle 5, Stand B47 auf der CeBIT vom 20. - 24. März 2017

Das Konstanzer Softwarehaus cobra ist einer der führenden Anbieter von Lösungen für das Kunden- und Kontaktmanagement. Als Pionier für CRM entwickelt und vertreibt cobra seit 30 Jahren erfolgreich innovative CRM-Lösungen made in Germany. Ob in Vertrieb, Marketing, Service oder Geschäftsleitung: cobra stellt Kundeninformationen abteilungsübergreifend in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns und unterstützt bei Kundenbetreuung, Kampagnen- und Leadmanagement sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen. Auch mobil ist cobra via Smartphone, Tablet oder Laptop im Einsatz. Ein eigenes Hosting-Angebot sowie Mietmodelle bieten maximale Flexibilität.



Im Jahr 2014 gelang cobra als einem der ersten Anbieter für professionelle CRM Software die Verbindung von Business Intelligence mit CRM. Umfangreiche Analysefunktionen, visuell dargestellt in Form von Dashboards mit zeitlicher Komponente und Drill-Downs zeigen Potenziale und Schwachstellen auf. Diese bilden die Grundlage für die Führung und Steuerung von Unternehmen jeder Branche und Größe. Neben einer einfachen und gut verständlichen Bedienung ermöglicht cobra CRM BI über Data Mining auch predictive und prognostic analytics neben den klassischen prescriptive und expost Analysen.



Mit rund 280 Vertriebspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz berät cobra kleine, mittelständische und große Unternehmen in allen Belangen rund um das Thema CRM. Zu den 18.000 Kunden zählen Unternehmen wie Continental, die Unimog Sparte der Daimler AG, Creditreform oder Ergo direkt

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«cobra Software-Neuerungen auf der CeBIT 2017»

Weberinnenstraße 778467 KonstanzDeutschlandTelefon: 07531 8101-37Falko MüllerFalko MüllerPresse- und Öffentlichkeitsarbeit-----------------------------------------------cobra computer's brainware GmbHWeberinnenstraße 778467 KonstanzTelefon: 07531 8101-37Telefax: 07531 8101-22falko.mueller@cobra.dePermanenter Link zur Pressemitteilung