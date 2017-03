Consumer Promotion: „Thüringen hebt ab!“ mit Thüringer Waldquell

(fair-NEWS)

20 Thüringer haben in diesem Jahr die Chance, ihr schönes Bundesland einmal von oben zu erleben: Im Rahmen einer Consumer Promotion verlost Thüringer Waldquell Gleitschirm-Flüge übers „Thüringer Meer“.Schmalkalden, 1. März 2017. Mit der diesjährigen Consumer Promotion eröffnet Thüringer Waldquell seinen Kunden im Frühjahr unter dem Motto „Thüringen hebt ab!“ neue Perspektiven: Der Mineralwasser-Markenmarktführer des Freistaates verlost zwischen 15. März und 30. April 20 Tandem-Gleitschirmflüge inklusive Schnupperkurs über den Hohenwarte-Stausee, auch „Thüringer Meer“ genannt. Gemäß der grünen Unternehmensphilosophie lässt sich die Schönheit der Thüringer Natur so auf umweltfreundlichem Wege ganz neu entdecken.Zur Teilnahme an der Verlosung muss lediglich auf www.twq.de eine einfache Frage beantwortet werden. Die Aktion wird u. a. über die Etiketten von 3,6 Millionen 1-l-PET-Mehrwegflaschen Thüringer Waldquell Mineralwasser der Sorten Pur, Medium und Classic kommuniziert. In der 13. und 14. Kalenderwoche begleiten Großflächenplakate, CityCards und Hörfunkspots in Thüringen die Aktion. Zusätzlich schaltet Thüringer Waldquell Online-Werbung und Spots bei Online-Radios.Während des Promotionzeitraumes machen Zweitplatzierungen im teilnehmenden regionalen Handel auf „Thüringen hebt ab!“ aufmerksam. Hier werden per Gewinnspielkarten 400 Profi-Flugdrachen verlost.Die Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH mit Sitz in Schmalkalden ist ein Tochterunternehmen der HassiaGruppe. Der leistungsstärkste Brunnen Thüringens beschäftigt 144 Mitarbeiter inklusive 11 Azubis.



Bildinformation: Foto: TWQ