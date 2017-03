Groesser, moderner, kundennah wie immer bei Lemke hoeren in Neu-Ulm

(fair-NEWS)

Qualität, Zuverlässigkeit, Konstanz – damit hat der Hörgeräteakustiker LEMKE hören in Neu-Ulm in den vergangenen Jahren mehrfach auf sich aufmerksam gemacht. Technisch auf dem neuesten Stand und im Dienste seiner Kundschaft, so versteht Lennard Lemke seinen Beruf. Nach über 12 Jahren macht er den nächsten Schritt, erweitert und modernisiert sein Geschäft am Petrusplatz und bietet jetzt Möglichkeiten, die nur wenige Mitbewerber in der Branche bereitstellen, die aber für den Nutzen der Kunden ein großer Fortschritt sein werden. Für Lennard Lemke, Hörgeräteakustiker aus Neu-Ulm, ist es eminent wichtig, die neuesten Medizintechnik Entwicklungen auch seinen Kunden nutzbar zu machen. Mit dem Umbau, hat er einen bemerkenswerten Schritt in diese Richtung gemacht.Das benachbarte Ladengeschäft wurde dazu genommen. Mit einem Durchbruch wurden beide Geschäfte miteinander verbunden, und jetzt stehen ca. 50 m² mehr Fläche, ein weiteres Büro und ein Lagerraum zur Verfügung. So konnte auch ein zusätzlicher Beratungsbereich aus der Zweigstelle Friedenstraße jetzt integriert werden und die Kunden können nun komplett unter einem Dach betreut werden. Zur exakten Anpassung der Hörgeräte an die individuellen Kundenbedürfnisse, stehen die optimalen Gerätschaften zur Verfügung – die nur ganz wenige oder sogar gar keine Mitbewerber in der Branche bieten. Von Klangkopf, über die Nutzung der Perzentilanalyse bis zu einem neuen LEICA Mikroskop u.v.m.Ein fortschrittliches Beispiel sei der neue Floatroom®, eine technische Errungenschaft, die angelehnt wurde an wissenschaftliche Messbedingungen. Diese steht bei LEMKE hören nun den Kunden zur Verfügung. Ein Raum-in-Raum-Konzept, das das Studio akustisch komplett von der Umgebung isoliert. Ausgestattet mit einer neuen Richtungshöranlage mit acht Lautsprechern, können Alltagssituationen (Restaurant, Konzertsaal, Arbeitsplatz usw.) präzise simuliert und für die Anpassung der Hörgeräte optimal genutzt werden. Die Anpass-Systeme stammen von einem der Technikmarktführer, Acousticon. Sie sind zwar teurer, aber ihre Fähigkeiten heben sich von vergleichbaren Geräten deutlich ab.Die Mitarbeiter sind auf den Systemen bestens geschult und jederzeit bereit, sie den Kunden zu erklären. Wichtig ist aber, dass diese Möglichkeiten allen Kunden zur Verfügung stehen, egal aus welcher Preisklasse das ausgewählte Hörgerät auch sein mag. Lemke möchte seinen Kunden die optimale Hörgeräteanpassung und den optimalen Nutzen bieten.Lemke sieht sein Geschäft in der Region verankert, in der er und seine Familie sich zuhause fühlen. Er sieht sein Geschäft als Dienstleister für die Menschen, die Hilfe beim Thema hören benötigen- hierfür sind er und sein Team die Fachleute. Wer ein Hörgerät hat und es überprüfen oder überarbeiten lassen möchte, egal, ob bei LEMKE hören gekauft oder nicht, kann das bei ihm machen. Bei einem Besuch im neuen Ladengeschäft kann man sich von der Leistungsfähigkeit des Teams jederzeit überzeugen. www.LEMKE-hoeren.de Agentur:



Bildinformation: Das Interieur des neuen LEMKE hören Ladengeschäftes in Neu-Ulm wirkt einladend. Für Kunden und Mitarbeiter eine Umgebung, um sich wohl zu fühlen.