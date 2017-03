Die Tripada ® Fortbildungen „Yogalehrer für Schwangere“ und Kinderyogalehrerausbildung

(fair-NEWS)

Die Marke Tripada ® steht für Qualität in der Gesundheitsförderung und bietet Kursteilnehmern sowie Kursleitern viele Vorteile. So können die Kursteilnehmer immer gewiss sein, dass die Kurse einem hohen Standard entsprechen, regelmäßig evaluiert werden und die Kursleiter immer wieder durch Fortbildungen weitergebildet werden. Die Konzepte der Tripada ® Marke entsprechen alle dem Deutschen Standard Prävention. Die ZPP, die Zentrale Prüfstelle Prävention, hat sie geprüft und damit werden sie von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst.In der Yogalehrer Ausbildung der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal werden die Ausbildungsteilnehmer auf diese Konzepte geschult. Dazu gehören zum einen die Tripada Yoga ® Level Konzepte, die sich für Einsteiger jedes Fitnessniveaus eignen, sowie die Konzepte Tripada Yoga ® für Schwangere und Tripada Yoga ® für Kinder. Viele Konzepte werden in der grundlegenden Ausbildung vermittelt, die sich über zwei Jahre erstreckt. Sie umfasst 530 Unterrichtseinheiten, die zum Teil durch Wochenendseminar gedeckt werden. Den anderen Teil erbringen die Ausbildungsteilnehmer über die eigene Teilnahme an einem Yogakurs, um Ihre eigene Praxis zu perfektionieren.Die Konzepte die nicht in der Grundausbildung enthalten sind, können in Fortbildungen erlernt werden. So fand im September 2016 die erste Fortbildung zum Yogalehrer für Schwangere teil. An dieser Fortbildung nahmen 6 Tripadianerinnen teil, die nun den Yogamarkt mit ihrer Kompetenz im Schwangerenyoga bereichern. Diese neuen Yogalehrer für Schwangere verfügen natürlich auch über die Kassenzulassung. Auf diese Weise können nun nicht nur in Wuppertal, sondern beispielsweise auch in Hilden und Bergheim schwangere Frauen von diesem Tripada ® Kurs mit einem niedrigen finanziellen Aufwand profitieren.Die nächsten Yogalehrer für Kinder werden in diesem Jahr, 2017, ausgebildet. Die Diplom Sozialarbeiterin und Montessoripädagogin Beate Strieder wird im Sommer die Kinderyogalehrerausbildung übernehmen. Aus dieser werden 10 neue Tripada ® Kinderyogalehrer hervorgehen. Die Kinderyogalehrerausbildung vermittelt die Didaktik das Tripada Yoga ® Basic Konzept auf spielerisch erzieherische Weise an die Kinder zu vermittelt. Denn nicht nur für Erwachsenen ist das „Sich-entspannen-Lernen“ in der heutigen Zeit sehr wichtig.Mit dem wachsenden Leistungsdruck in der Gesellschaft verlernen viele Kinder schon in frühen Lebensjahren die Tage gelassen zu verleben. Zudem nimmt bei vielen Kindern auch die Zeit der Bewegung im Alltag ab. Nicht nur in der Schule sondern auch zu Hause, zum Beispiel vor dem Fernseher oder am Computer, wird die meiste Zeit sitzend verbracht. Auch hier kann Tripada Yoga ® für Kinder helfen. Die Kinderyogalehrerausbildung vermittelt den Ausbildungsteilnehmern Strategien die Kinder für Bewegung sowie für Entspannung zu begeistern.Mit den Tripada ® Ausbildungen werden Yogis zu qualifizierten Yogalehrern. Nicht nur für „Normalsterbliche“, sondern auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen wie Schwangere und Kinder.