Die neue Single von NICEFIELD - ich bin dir so nah

Sie sind fleißig und starten auch im Jahr 2017 frühzeitig mit einerbrandneuen Single. Die gebürtige Spanierin Susanna und der in Hessengeborene Andreas von NICEFIELD gehen kontinuierlich ihren musikalischenWeg, der ihnen schon viele erfolgreiche Stationen bescherte. 2015veröffentlichten sie ihr Album "Die Liebe trägt diese Welt", aus dem sieeinige Singles auskoppelten und sich damit immer mehr in die Programmeder Radiosender sangen.Im September vergangenen Jahres präsentierten sie mit "Das ist die Kraftder Liebe" einen ersten Titel, der nicht auf dem erwähnten Album zufinden ist und schon eher auf ganz neue Albumpläne hinweist. Doch sielassen sich dafür Zeit, um ihren musikalischen und textlichen Gefühlenfreien Lauf zu lassen und damit so erneut wunderschöne Songs reifen können.Mit ihrem Titel "Du bist mir so nah" beweisen sie eindrucksvoll, dasssie ihrem beliebten NICEFIELD-Stil treu bleiben und sie sich dabeikreativ immer wieder "neu erfinden". Das singende Ehepaar präsentiertsich erneut emotional, mit allen Facetten der Gefühle.



Bildinformation: Stefan Feldhäuser