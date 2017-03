Secardeo automatisiert die Verteilung von Benutzerzertifikaten auf Mobilgeräte

(fair-NEWS)

Die Secardeo GmbH erweitert ihre Software-Plattform TOPKI für die automatisierte Verteilung von Zertifikaten und privaten Benutzerschlüsseln auf Mobilgeräte. Mit certPush Mail können private Schlüssel aus einem zentralen Schlüsselarchiv mittels einem auf Secure E-Mail basierten Verfahren einfach an Mobilgeräte übermittelt werden. Mit der Erweiterung certPush MDM wird dies be-nutzertransparent auch für Geräte ermöglicht, die durch ein MDM System verwaltet werden. Somit können auch beispielsweise Android oder Apple® iOS Geräte versorgt werden, die mit AirWatch® oder Mobi-leIron® MDM verwaltet werden. Für besonders hohe Sicherheitsanfor-derungen bietet Secardeo certMode MDM zur Verteilung eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung zwischen Key-Archive und Mobilgerät. certMode ist nun auch als hochverfügbarer Cluster verfügbar, der aufgrund der zum Patent angemeldeten Ende-zu-Ende Sicherheit auch bei Cloud-basiertem MDM bedenkenlos als SaaS eingesetzt werden kann. Die zur Verschlüsselung benötigten Partner-Zertifikate werden mit certMode EAS mit einem patentierten Verfahren automatisch in der Cloud abgerufen, so dass der Benutzer ohne Interaktion am Mobilgerät stets Ende-zu-Ende verschlüsseln kann. certPush und certMode fügen sich nahtlos in vorhandene IT Infrastrukturen ein und sind kompatibel mit führenden MDM Produkten sowie mit der Microsoft® CA und vielen anderen CAs, die über Secardeo TOPKI angebunden werden.Wesentliche Merkmale von certPush und certMode sind:• Nutzung nativer S/MIME Funktionen zur digitalen Signatur und Ende-zu-Ende Verschlüsselung unter iOS und Android• Versorgung von managed und unmanaged Devices mit digitalen Zertifikaten und privaten Schlüsseln des Benutzers• Globaler Abruf von S/MIME Zertifikaten im Zusammenwirken mit der Secardeo certBox• Zugriff auf Standard-Schlüsselarchive einer Microsoft CA sowie von Secardeo certEP• Ermöglicht den Einsatz anerkannter Zertifikate von öffentlichen CAs wie SwissSign oder QuoVadis• Kompatibel mit gängigen MDM SystemenWeitere Informationen erhalten Sie unter www.secardeo.de



Bildinformation: Secardeo automatisiert die Verteilung von Benutzerzertifikaten auf Mobilgeräte