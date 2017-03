Next stop: Hawaii

(fair-NEWS)

01.03.2017 Glasklares Wasser, bunte Unterwasserwelt und traumhafte Strände sind drei wunderschöne Facetten auf Hawaii. Ein Erlebnis der besonderen Art jedoch ist es, diese Schönheit schwimmend mit Delfinen oder Buckelwalen zu erleben. OCEANO MEERZEIT macht es möglich. Die Anmeldungen für die nächsten Hawaii-Reisen im Januar 2018 laufen bereits. Susanne Braack, Geschäftsführerin und Walexpertin ist aktuell vor Ort. In ihrem Reiseblog www.mitdenwalenumdiewelt.de können ihre Erlebnisse mit den großen Meeressäugern verfolgt werden.„Ein freudiger Schreck durchfährt mich als ich den ersten Blas sehe. Es sind zwei Wale, die nach drei, vier Atemzügen einen Tauchgang machen. Auch die Spinnerdelfine haben wir gesehen, 30 Tiere waren es. Schön, dass sie da sind!“, schreibt Susanne Braack, Geschäftsführerin von OCEANO und leidenschaftliche Wal- und Delfinexpertin, in ihrem Blog. So kann ein Reise-Tag auf Big Island, Hawaii beginnen. Nach einem Frühstück mit frischen Früchten, den Duft der ortsansässigen Kaffeeröstereien noch in der Nase, geht es Richtung Norden. Die Gruppe trifft eine Hawaiianerin, die ihnen tiefgründige Geschichten aus der Hawaiianischen Kultur, die nur mündlich weiter gegeben werden, erzählt. Spätestens hier sind alle angesteckt und im Herzen berührt vom Aloha-Spirit der Inseln. Und endlich geht es auch auf das Boot, die Reisenden lernen die Spinner-Delfine im Wasser kennen. Susanne Braack schreibt: „Was für ein wundervoller Anblick, wie sie im faszinierenden Blau schwebend an uns vorbei ziehen. Magische Momente im Big Blue. ‚Endolphine‘ werden freigesetzt“Big Island – bestechende Vielfalt und Magic MomentsNicht immer werden Wale gesichtet. Im Laufe der Reise wird die ganze Vielfalt von Big Island erkundet. Zehn von zwölf Klimazonen weltweit sind auf der Insel vereint. Die aktivsten Vulkane der Erde sind hier fast hautnah zu erleben. Zurzeit ergießt sich ein 1.000 C° heißer Lavastrom an der Küste 100m ins Meer. Sonnenaufgang auf dem Mauna Kea, heilige Buchten, Tempelplätze und Wanderungen auf einsamen Trails - alle Gäste tauchen schnell ein in die Kultur, entspannt durch hawaiianische Massagen und Ruhepausen am Strand. Und immer wieder Wale und Delfine, oft dann, wenn man gar nicht damit rechnet. So schreibt Braack: “Bei Sonnenuntergang sehen wir vom Hügel aus einen Wal in unserer heiligen Bucht. Schnell den Berg runtergerollt und tatsächlich, ein Kalb spielt dort und vertreibt sich die Zeit, während Mama erst nach langen Minuten wieder kräftig ausbläst und an die Oberfläche kommt. Bis es dunkel wird, können wir sie beobachten. Ein Geschenk und ein weiterer Magic Moment!“. Die nächsten Reisen nach Hawaii finden statt vom 16.01. – 23.01.2018 (Maui) und 23.01. – 31.01.2018 (Big Island). Preis ab 1.999 €, die Anmeldungen laufen bereits.Weitere Informationen zu den Reisen unter www.oceano-whalewatching.com/hawaii-fern Susanne Braack und ihre Walerlebnisse aktuell miterleben: Im Blog www.mitdenwalenumdiewelt.de