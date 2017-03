Fonds und Aktien bei jungen Sparern beliebter – Quantum Leben bietet flexible Lösungen

(fair-NEWS)

Auch bei der jüngeren Generation ist die Unsicherheit über die staatliche Rente angekommen. Kapitalaufbau und Altersvorsorge werden öfter zum Thema – sowieso ebenfalls das Interesse an Investments in Aktien oder aber Fondsprodukte, wie die Quantum Leben AG sie anbietet.Viele Deutsche blicken einer ungewissen Zukunft im Rentenalter entgegen. Die staatliche Versorgung wird den tatsächlichen Bedarf des Einzelnen nicht decken – Rentenversicherungen oder andere Kapitalanlagen als Zusatzeinkommen sind gefragt. Auch bei jungen Sparern ist dieser Trend zu verzeichnen – wobei festverzinsliche Geldanlagen bei Nachwuchsanlegern weniger beliebt sind als Aktien oder Fonds. Die Statistik des Deutschen Aktieninstituts (DAI) bestätigt die aktuellen Erfahrungen von Versicherungsgesellschaften wie der Quantum Leben AG: 2016 besaßen in Deutschland 1,952 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 39 Jahren Aktien – im Jahr 2014 waren es nur 1,696 Millionen. Junge Menschen beschäftigen sich zunehmend mit alternativen Kapitalanlagemethoden und sind hier auf fundiertes Fachwissen und Beratung angewiesen, um passende Produkte zu besparen.Die konkrete Nachfrage nach Investmentfonds steigt in allen Altersklassen. Laut Investment-Barometer der GfK gaben in einer Umfrage unter 2.000 Befragten in Deutschland 15 Prozent an, im Jahr 2016 in Fonds investiert zu haben. Diese Zahl ist doppelt so hoch als noch 2011, bestätigt Raimund Wildner, Geschäftsführer des GfK-Vereins. Welche Bedeutung rentierliche Anlageoptionen in der aktuellen Nullzinsphase haben, weiß auch Quantum Leben und rät ab von ruhendem Kapital als Fest- oder Tagesgeld, das langfristig keinen Gewinn erzielt. Stattdessen sollten gerade junge Menschen sich frühzeitig über Alternativen wie fondsgebundene Renten-, Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen informieren, um von besonders attraktiven Konditionen zu profitieren. Die Versicherungsgesellschaft aus Liechtenstein bietet flexible Lösungen mit individuell anpassbaren Sparraten, die vor allem Anlegern in jungen Jahren die nötige Freiheit bei gleichzeitiger Planungssicherheit gewähren. Ob die festgelegte Versicherungssumme nach Ende der Laufzeit als Einmalzahlung oder monatliche Zusatzrente ausgeschüttet wird, entscheidet der Versicherungsnehmer. Die Höhe der Versicherungssumme wird im gemeinsamen Gespräch zwischen Anbieter und Kunde festgelegt – wichtig ist, dass die monatlichen Raten im finanziellen Rahmen des Kunden liegen.Eine ausführliche Beratung bei einem persönlichen Gespräch ist in jedem Fall vor Abschluss einer solchen Police erforderlich. Ein Versicherungsprodukt, das den Sparer über einen langen Zeitraum begleitet, muss exakt zur Lebenssituation, zu den Ansprüchen und Wünschen des Versicherungsnehmers passen. Der entsprechende Anbieter sollte sich hierfür ausreichend Zeit nehmen. Die Quantum Leben AG zum Beispiel setzt renommierte Vertriebspartner mit jahrelanger Branchenerfahrung ein, um Kunden zielgerichtet zur optimalen Lösung zu führen. Der Trend der jüngeren Generation hin zu Fonds und Aktien ist zu begrüßen und sollte deshalb durch kompetente Beratung gefördert werden.Aktuelle Meldungen finden Sie unter: www.quantumleben.org



Bildinformation: Quantum Leben AG